網壇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在希臘錦標賽決賽中，經歷一場耗時三小時的艱苦對決中，最終以4：6、 6：3、 7：5 逆轉擊敗義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），成功斬獲他職業生涯的第101座冠軍。然而，喬科維奇隨後宣布因傷退出即將於11月9日開打的ATP年終賽，因此由亞軍穆塞蒂替補進入年終賽名單。
追平費德勒紀錄 喬帥硬地冠軍數達72座
在決勝盤中，雙方共出現了13次破發點和5次發球局被破，兩位選手的體能都被推到了極限。儘管先輸一盤，但24屆大滿貫冠軍展現了驚人的韌性，最終以4：6、6：3、 7：5 艱難逆轉獲勝。喬科維奇在拿下這座硬地賽事的第72個巡迴賽級別冠軍，追平了費德勒（Roger Federer）所保持的硬地冠軍數量的紀錄。
賽後，喬科維奇對於這場勝利心有餘悸，坦言：「這是一場不可思議的戰鬥……三小時的鏖戰，身體上非常辛苦。這場比賽誰贏都有可能，所以我恭喜洛倫佐有如此出色的表現。我只是為自己能撐下來感到非常自豪。」
這場勝利是喬科維奇2025賽季的第二座冠軍，同時讓他以38歲5個月的年齡，成為自1977年羅斯沃爾（Ken Rosewall）以來，最年長的ATP巡迴賽冠軍。
輸球不氣餒 穆塞蒂：每場比賽都是一堂課
儘管失利，穆塞蒂仍向「老大哥」致敬，他感性地說：「諾瓦克，關於你和你的職業生涯，已經無需多言。你至今仍證明著，在你這個年紀，你仍然可以擊敗我們這些後輩，就像今天擊敗我一樣。每一次與你同場競技，我都將其視為一堂課，對此我非常感謝。」
傷情惡化 喬科維奇忍痛退出年終賽
然而，這場艱難的勝利加劇了喬科維奇長久以來的肩部傷勢。他隨後在社群媒體上宣布，將退出年終賽，無緣角逐這項頂尖賽事。
喬科維奇在社群上寫道：「我一直非常期待在都靈參賽並全力以赴，但在今天雅典的決賽之後，我很難過地宣布，我需要因為持續性的傷勢而退賽。」他同時向希望看到他比賽的球迷致歉，並祝願所有參賽選手賽事圓滿成功。
穆塞蒂「敗部復活」入圍年終賽
喬科維奇的退賽，意味著決賽對手穆塞蒂將遞補進入年終賽名單，讓他得以在家鄉都靈的年終大賽中亮相。
