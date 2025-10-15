我是廣告 請繼續往下閱讀

沙烏地阿拉伯再度成為全球網壇焦點。第二屆《六王大滿貫（Six Kings Slam）》即將於本周三在利雅得開打，邀集世界頂尖男單球星同場較勁。這項以娛樂與高額獎金著稱的表演賽，總獎金高達600萬美元（約新台幣1.83億元），每位參賽球員都有保底150萬美元（4589萬）的出場費，遠超過任何一項正式大滿貫賽事。本屆參賽陣容堪稱「小型大滿貫」，包括：艾卡拉資（Carlos Alcaraz，六座大滿貫冠軍）、辛納（Jannik Sinner，今年澳網、溫網冠軍）、喬科維奇（Novak Djokovic，男單史上最多24座大滿貫冠軍）、茲維列夫（Alexander Zverev，世界排名第3）、弗里茨（Taylor Fritz，世界第4）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas，兩度大滿貫亞軍）。英國好手德雷珀（Jack Draper）原定參賽，但因手臂傷勢提前結束賽季。上屆冠軍辛納再度回到利雅得，爭取衛冕與600萬美元冠軍獎金。他毫不避諱指出，金錢確實是一大激勵：「這筆錢不是秘密，我們都知道這裡的獎金有多高。如果說這不是動力，那是在說謊。每位球員都會盡力取勝，這雖是表演賽，但在這裡『贏』更有感覺。」辛納近日因上海大師賽抽筋中途退賽引發關注，不過他表示身體已完全恢復：「我們休息了幾天，現在準備好迎接接下來的比賽。」至於是否會代表義大利出戰戴維斯盃，他尚未決定。世界第4的弗里茨則以幽默方式回應外界質疑球員「行程過滿」卻仍參與表演賽的批評：「如果有人能告訴我哪裡能打兩三場比賽就賺到600萬美元，我很想聽聽看。」《六王之戰》採三日制賽程，週三進行首輪，週四為準決賽，週六上演冠軍戰，中間週五休戰。比賽採三盤制，現場在可容納8000人的「The Venue」舉行，並作為沙國年度「Riyadh Season」活動的一部分，透過Netflix全球直播。比賽自八強開打，辛納對上西西帕斯、弗里茨迎戰茲維列夫，勝者將分別挑戰Djokovic與Alcaraz。由於屬表演性質，該賽不計入ATP積分或官方對戰紀錄。每位參賽球員都有150萬美元出場費保底，冠軍總獎金則高達600萬美元，遠超過今年美網的500萬美元冠軍獎金。沙烏地近年大舉投資網球，包括舉辦WTA年終總決賽、ATP新生代總決賽，並由主權基金PIF贊助世界排名系統。不過，傳奇球星Chris Evert與Martina Navratilova等人仍批評，憂慮沙國在性別平權與LGBTQ+議題上的人權問題。世界第12的魯德（Casper Ruud）去年更公開拒絕沙國邀約，表示：「如果要批評沙烏地，其他國家如中國也該一併檢視。」