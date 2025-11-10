我是廣告 請繼續往下閱讀

在蔚藍天際的見證下，越南航空業迎來全新里程碑。太陽集團旗下航空品牌——太陽富國航空（SPA）本月正式啟動商業營運，首階段開通富國島往返河內、胡志明市及兩大城際航線。這家新興航空公司以「連結越南瑰麗景點與世界」為願景，預計2026年將擴展國內外航網，新增峴港、芽莊至富國島航線，並開通直飛台灣、韓國、泰國等國際航點，開啟越南航空新篇章。本月編號9G1203的首航班機載著220名旅客，自河內內排國際機場騰空而起，航向素有「珍珠島」美譽的富國島。隨後由胡志明市、峴港出發的航班也接續啟航，其中峴港航線作為慶祝首航的特別航班，預計2026年3月將轉為定期航線。這些航班不僅承載旅客，更體現太陽集團將富國島打造為世界級旅遊樞紐的戰略布局。太陽富國航空行政總裁阮孟全在首航儀式上激動表示：「今天不僅是新航空公司的誕生，更代表著旅遊與觀光體驗的革新。我們致力為旅客創造獨特而難忘的旅程，讓飛行本身成為美好回憶的開始。」這番談話道出SPA追求卓越服務與創新體驗的企業理念。首航旅程中，乘客們享受了多重驚喜：品嚐來自法國知名烘焙品牌Eric Kayser的特製糕點，該品牌同日於富國島日落小鎮開設越南首間分店；在河內前往富國島的航班上，更有一場精彩的高空音樂演出，讓整趟旅程宛如翱翔在雲端的歡慶盛典。當SPA航班陸續降落在富國島國際機場時，現場以航空界最高規格的傳統水門禮相迎。盛大的歡迎儀式中，身著機師制服的太陽熊公仔熱情迎接每位旅客，營造出節慶般的歡樂氛圍，讓首航旅客感受到賓至如歸的溫馨體驗。太陽富國航空的正式營運，不僅為越南航空市場注入新活力，提供更親民的旅行選擇，也使富國島成為全年適遊的度假勝地。此舉將有效滿足富國島旅遊旺季，以及即將到來的2026農曆新年期間持續成長的旅運需求，進一步推動越南觀光產業的發展。