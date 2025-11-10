雙11購物節快搶換季服飾！西班牙服裝品牌ZARA表示，雙11折扣季「低至6折」！現在開始全台門市、官網線上，年度最大優惠同步開跑，推薦秋冬季節必穿的大衣外套、夾克、丹寧牛仔褲、針織衫都「免千元」，鞋子、包包等配件單品超便宜774元起開搶。國民服飾NET表示，即日起「全台門市下殺5件3折」紅標活動！全台近150間店換季優惠。
ZARA：雙11折扣季「低至6折」！門市官網：外套、牛仔褲免千元
時序接近年末，正式適逢換季，終於等到ZARA一年兩檔「年度最大優惠」！ZARA表示，雙11折扣季「低至6折」，特別精選保暖「柔軟雙排扣大衣」、「連帽飛行員夾克」都只要894元；想穿得更有型，「單鈕扣柔軟西裝外套」1074元、「荷葉邊人造皮夾克」1494元都「低至6折」。
流行熱夯的ZW COLLECTION系列，一款「雙面人造羊羔毛外套」只要2394元穿出氣勢；同樣2394元的「ZARA WOMAN 系列人造毛短大衣」，搭配牛仔褲也能在派對中超搶眼，《NOWNEWS》記者發現，這兩款都是原價近4千元的單品，現省近1600元就能帶回家。
而多款牛仔褲都「低至774元」起超好入手，推薦「寬版牛仔褲」、「TRF WIDE LEG中腰牛仔褲」都只要894元，而時髦的「高腰交叉牛仔褲」也才1074元。
女生最常穿的洋裝單品則下殺894元起，推薦OL上班實穿的「拼接腰帶連身裙」、「動物紋印花拼接腰帶中長版洋裝」都1374元，「ZW COLLECTION 格紋襯衫式洋裝」、「府綢腰帶中長版洋裝」也通通低至6折。
喜歡玩搭配的人，當然要關注超便宜774元起配件單品，推薦現正流行的「縫線細節緞面芭蕾鞋」、「格紋瑪莉珍鞋」、「流蘇單肩包」、「托特包」好多款都只要894元；「金屬色高跟涼鞋」也才1074元。
《NOWNEWS》記者推薦「快速搜尋」精準找到折扣商品方法：
點入ZARA官網首頁，即可看到「雙11精選商品低至6折現已開始」字樣，點擊進入折扣版面，左上角有商品選單標示「夾克外套／毛衣針織／連衣裙／襯衫／褲子、牛仔褲／裙子、短褲／鞋、包／香水」等，可按照想看的單品點入。
還可利用網頁右上角的「篩選條件」調整排序順序，像是「價格：由低至高」、只看「動物斑紋」或「棕色」單品等。如果想記下單品到現場找貨，除了可利用網頁上的「檢視商店庫存情況」功能，也建議記下商品貨號（10碼）數字，再到門市請服務人員幫忙查貨喔。
NET：國民服飾「全台下殺3折」紅標商品活動！
國民服飾NET，每到年末，實體門市總會舉辦「紅標商品」零碼出清活動，現在NET表示，紅標商品活動更新，即日起「全台門市下殺5件3折」！買過的粉絲忍不住說：「超便宜的，結帳都不敢相信那個金額這麼低」，由於各門市商品不同，推薦大家有經過就可以進去挖寶看看，常常有意想不到的低價商品省荷包。
資料來源：ZARA、NET
