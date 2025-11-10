我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞（左）和手越祐也激吻遭退團。（圖／翻攝自IG@yua_mikami、@yuya.tegoshi1054）

▲日本人氣偶像三上悠亞（Yua Mikami）正式加入球團啦啦隊 Formosa Sexy，將於本季接下來的6場主場例行賽中登場應援。（圖／夢想家球團提供）

日本人氣女優三上悠亞今（10）日宣布加入福爾摩沙夢想家應援團Formosa Sexy的成員，即將以啦啦隊身分在台灣活動，立刻引來關注，事實上，三上悠亞在當女優之前，曾是SKE48的成員，在團體中以本名「鬼頭桃菜」闖盪演藝圈，沒想到有次喝醉，和傑尼斯男星手越祐也舌吻照被流出，踩到女團禁愛令因而被退團，不過三上悠亞也說，自己當時是被陷害的。三上悠亞宣布加盟福爾摩沙夢想家啦啦隊，立刻引來各界關心，球賽的場邊應援肯定又會掀起另一波關注度，三上悠亞在成為人氣女優之前，曾以本名鬼頭桃菜加入SKE48Team S，當時是非常紅的人氣偶像，但2013年被爆出酒後與傑尼斯男星手越祐也舌吻，隔年就退團，2015年以藝名三上悠亞於AV界出道。三上悠亞曾在節目中透露，在女團時自己是個超級問題兒童，當時覺得可以當偶像就很滿足了，但沒想到偶像帶來的影響力有多大，還私下跟粉絲交往，某次受到一個派對邀請，心情高漲之際，就不小心跟「某位男子」熱吻，意指手越祐也。不過三上悠亞喊冤，「那不是一個隨便的吻，沒有感覺是無法親吻的不是嗎？」且照片竟然是被邀請她去的男生拍下，讓她無辜喊，「我像是被陷害了。」正所謂有失必有得，三上悠亞在AV界迅速竄紅，台灣AV達人「一劍浣春秋」2年前就曾爆料，三上悠亞的片酬約1億日圓（約2千萬元台幣），高到可以在東京高級住宅區世田谷區買一間二手豪宅。