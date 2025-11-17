我是廣告 請繼續往下閱讀
根據彭博資訊「Power On」專欄作者葛曼（Mark Gurman）報導，過去iPhone的產品線主要都是集中在秋季發表4款機型，但現在蘋果似乎有別的想法，目前計劃在2026年秋季先發表三款新的旗艦機款，包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及蘋果史上首支摺疊機「iPhone Fold」。
葛曼提到，至於最基本款的iPhone 18將會在2027年的春季發表會上登場，一起公開的可能還包括iPhone 18e以及最新款的iPhone Air 2，也就是說蘋果發表會將會拆成入門款以及高階旗艦機款，且預期這樣的模式會持續多年。
其實這個傳聞已經不是第一次有風聲，早在iPhone 17推出之前就有不少人爆料，隨著e系列的入門款iPhone也受到好評，蘋果想將入門款以及高階旗艦款分開發表也非常合理，除了能夠維持整年度的新機話題之外，本質上兩種款式的iPhone客群一直都不同，分開發表其實也沒有不好。
消息曝光後，不少果粉也紛紛對此決定感到認可表示「蘋果這是聰明的決策，往年3月新品單調討論度不高，這下整年度都能有討論話題」、「這非常好，保持新鮮感也非常重要，明年摺疊機首賣，旗艦款可以聚焦在iPhone Fold上，隔年就看iPhone Air 2有沒有進步」、「非常棒的決定，已經開始期待明年的第一支摺疊機」。