我是廣告 請繼續往下閱讀

蘋果iPhone發表會往年都是9月初時公開一年一度新機，像今年就有iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro以及iPhone 17 Pro Max，旗艦機以及一般機種陣容同時發表，然而明年的蘋果發表會傳出將有巨大改變，要改成先在9月發表旗艦機款之後，隔年3月再推出一般機型陣容，讓不少果粉都表示：「維持整年度新機熱度話題，這實在很聰明！」

蘋果發表會將有巨大改變！iPhone 18陣容傳分2次公開

目前計劃在2026年秋季先發表三款新的旗艦機款，包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及蘋果史上首支摺疊機「iPhone Fold」。

葛曼提到，

至於最基本款的iPhone 18將會在2027年的春季發表會上登場，一起公開的可能還包括iPhone 18e以及最新款的iPhone Air 2

，也就是說蘋果發表會將會拆成入門款以及高階旗艦機款，且預期這樣的模式會持續多年。

▲蘋果發表會傳出從明年開始將要大分割成旗艦款以及入門款模式，旗艦款9月發表、入門款隔年3月發表。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果發表會旗艦款、入門款分開發表！果粉讚爆：實在聰明

其實這個傳聞已經不是第一次有風聲，早在iPhone 17推出之前就有不少人爆料，隨著e系列的入門款iPhone也受到好評，蘋果想將入門款以及高階旗艦款分開發表也非常合理，

除了能夠維持整年度的新機話題之外，本質上兩種款式的iPhone客群一直都不同，分開發表其實也沒有不好。

消息曝光後，不少果粉也紛紛對此決定感到認可表示、「非常棒的決定，已經開始期待明年的第一支摺疊機」。

▲傳出明年iPhone 18系列新機將拆分2次發表會，高階機iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max以及摺疊機iPhone Fold會在9月先發表，入門款則是隔年3月。（圖／記者朱永強攝）

但第二代的推出還是在蘋果的計畫之中，預期會搭載2nm等級新晶片以及鏡頭升級，帶來更好效能以及電池續航表現。

最後到底是不是如專家爆料所說，就讓我們明年9月蘋果秋季發表會見真章囉！