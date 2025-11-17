我是廣告 請繼續往下閱讀

不是珍珠奶茶！台灣夜市「1飲料」突然賣爆

價格部分相當便宜，1罐只要35元、6罐200元。另外，買10罐還有優惠再送1罐，等於11罐只要330元，相當划算

▲有民眾透露，在台南下營夜市意外買到嘉南羊乳，興奮貼出照片與網友分享。（圖／翻攝Threads）

「我昨天也買了10瓶」、「他們家很努力在找出路耶」

「這商品就是突然想喝時買不到，又不想訂到一個月，逛夜市時看到覺得可以拿一兩罐，有這種想法的人肯定佔不少」

嘉南羊乳在台南夜市開賣！地點、時間一次看

▲嘉南羊乳創立於民國74年，是全台第一家專業羊乳運銷合作社，也是許多6、7年級生童年必喝的飲料。嘉南羊乳在台灣深耕多年，擁有40年的歷史，憑藉「自產自製自銷」在台灣擁有許多消費者喜愛。（圖／嘉南羊乳屏東總經銷官網）

根據網友回報，目前僅知台南地區夜市有販售，除了星期二以外，每天都有攤販出來販售羊乳，且每天位置都有所不同。

星期一「麻豆夜市（中華街6號）」、星期三 「鹽水夜市（鹽水國小側門）」、星期四「佳里夜市（信義一街套房出租處）」、星期五「西港夜市（慶安街59巷菜市場出入口旁）」、星期六 「新營夜市（中華街與信義街口）」、星期日「下營夜市（中山路149號）」。

▲不少台南民眾目擊夜市有攤販開賣嘉南羊乳，讓一票人相當驚喜，而攤販每天營業位置都有不同。（圖／翻攝Threads）

嘉南羊乳想喝怎麼訂？官網「一鍵」快速詢問

進入官網點擊右上方的「洽詢經銷訂購」，即可快速找到北區、中區、南區、東區配送據點