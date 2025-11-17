台灣夜市美食百百種，但說到最代表台灣夜市的飲料，多數人都會想到珍珠奶茶等，但近日就有民眾在夜市，突然發現「童年飲料」也就是「嘉南羊乳」開始販售，讓一票人興奮直喊「流行回來了！」事實上，嘉南羊乳在台灣深耕40年，憑藉多年好味道深得顧客的心，而近期僅知有在台南各大夜市直擊販售，但數量不多，經常很早就賣光收攤。
不是珍珠奶茶！台灣夜市「1飲料」突然賣爆
有網友近日在Threads開心發文，貼出堪稱是童年神飲的「嘉南羊乳」照片，從畫面可見，原PO與友人總共購入3瓶不同口味的羊乳，透露自己在台南下營夜市攤販成功買到。價格部分相當便宜，1罐只要35元、6罐200元。另外，買10罐還有優惠再送1罐，等於11罐只要330元，相當划算，讓原PO興奮大讚「冷知識：2025最新夜市手搖飲是嘉南羊乳！」
貼文曝光後，瞬間喚醒所有台灣人的回憶，紛紛興奮留言直呼「我昨天也買了10瓶」、「他們家很努力在找出路耶」、「這還真不容易遇到」、「流行回來了」、「這商品就是突然想喝時買不到，又不想訂到一個月，逛夜市時看到覺得可以拿一兩罐，有這種想法的人肯定佔不少」、「居然賣羊奶！？小時候的回憶」。
嘉南羊乳在台南夜市開賣！地點、時間一次看
據了解，嘉南羊乳創立於民國74年，是全台第一家專業羊乳運銷合作社，亦是許多6、7年級生童年必喝的飲料。嘉南羊乳在台灣深耕多年，擁有40年的歷史，憑藉「自產自製自銷」擁有眾多消費者喜愛，目前其全台銷售據點多達25個，平均年銷售高達7200萬瓶，人氣十分高。
隨著國人健康意識上漲，加上羊乳擁有好滋味，不少民眾再次訂購羊乳回味童年美味，不過有民眾不想一次長時間訂購，改前往夜市尋找販售嘉南羊乳的攤販。根據網友回報，目前僅知台南地區夜市有販售，除了星期二以外，每天都有攤販出來販售羊乳，且每天位置都有所不同。
嘉南羊乳台南夜市販售地點與時間為：星期一「麻豆夜市（中華街6號）」、星期三 「鹽水夜市（鹽水國小側門）」、星期四「佳里夜市（信義一街套房出租處）」、星期五「西港夜市（慶安街59巷菜市場出入口旁）」、星期六 「新營夜市（中華街與信義街口）」、星期日「下營夜市（中山路149號）」。
嘉南羊乳想喝怎麼訂？官網「一鍵」快速詢問
嘉南羊乳的消費者許多都是從小喝到現在，讓嘉南羊乳儘管面臨競爭激烈的市場，仍能保有一席之地。現在嘉南羊乳部分地區的經銷商如屏東，也開始派出行動羊乳車販售新鮮羊乳，讓民眾不用訂購也能在現場買到一罐罐童年最愛的飲品。
倘若是想要長期訂購嘉南羊乳的民眾，建議可以透過嘉南羊乳官網https://www.cng.com.tw/詢問，只要進入官網點擊右上方的「洽詢經銷訂購」，即可快速找到北區、中區、南區、東區配送據點，裡頭詳列各縣市經銷據點，民眾可透過電話或LINE快速詢問與訂購。
資料來源：嘉南羊乳官網、Threads
