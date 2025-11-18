時序進入秋冬，冷空氣一波波南下襲台，此時不少車主開車前會有「需要暖車嗎？」的疑問。Toyota表示，現代汽車無需長時間原地暖車，只要在發動後以「低速行駛」即可；且不建議「原地熱車」，不只傷車傷引擎，還會導致機油劣化造成積碳，對環境帶來威脅。
汽車不用原地熱車 出門先低速行駛即可
Toyota透過「Toyota車主小學堂」指出，暖車是為了引擎發動後，讓引擎「在低轉速下慢慢達到工作溫度」，這樣可以讓機油開始發揮潤滑的效果，以防引擎在無機油潤滑的狀況下運轉，傷害引擎機件，現在的車輛無需特別原地熱車，只要讓「汽車低速行駛一段時間」就可以達到熱車效果。
中古車商SAVE認證車也說明，「原地怠速熱車」很容易傷害發動機，因此在發動後30秒至1分鐘，駕駛可以先調整一下安全帶與座位，之後再使用「低轉速緩慢行駛」的方法熱車，待發動機溫度上升至正常工作溫度後，大約3至5分鐘後，就可以恢復正常駕駛
原地熱車沒效率又不環保 專家解釋原因
SAVE認證車提及，一般來說，需要熱車的原因主要是「長時間靜置車輛」時，機油會靜置在變速箱下半部；但如果原地熱車只有發動機在動，其它地方沒有作動，底部的機油並沒有辦法帶到上半部。
SAVE認證車強調，原地熱車溫度爬升比較慢，因此一般並不建議原地怠速熱車，「老一輩人認為原地熱車越久越好，這是不正確的」，不只傷車，而且還會因為燃燒不完全的廢氣進入機油裡，讓機油劣化造成積碳，並排放大量廢氣，相當不環保。
資料來源：Toyota、save認證車
