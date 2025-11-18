我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平加盟洛杉磯道奇後，除了場上MVP級表現備受矚目，他的家庭生活也成為球迷熱議焦點。近期不少球迷發現，道奇大嫂團在看台合照中總是不見老婆田中真美子的身影，引發「她人在哪？」的討論。如今答案曝光，真美子之所以不在大嫂團的位置，是因為大谷在加盟時，就已在合約中設定一項罕見的「家庭專屬包廂條款」。根據日本記者透露，大谷翔平加盟道奇時，除了簽下天價巨額合約外，還有一項極少見的條款，那就是球團必須提供大谷一家在球季期間使用的「球場5樓專屬豪華包廂」。由於道奇球場的包廂不到30間，能享有「長期保留權」的球員屈指可數，大谷就是其中之一。消息人士直言：「這是為了讓田中真美子、女兒，甚至家中的愛犬都能在最安全、最隱私的空間觀賽。」包廂內裝可以依照大谷家庭需求改造，包含嬰兒用品、孩子玩具，甚至展示大谷過去效力日本武士隊時的球衣，形成專屬的家庭空間。因此，球迷常在比賽後捕捉到大谷直奔5樓包廂的畫面，而那裡也被道奇內部形容為「大谷家的第二個家」。世界大賽期間，道奇夫人團在社群媒體多次分享合照，唯獨不見真美子。日本體育記者解釋，真美子並非刻意迴避群體活動，但剛生產不久、又在美國生活，需要更安靜的空間照顧新生兒，因此包廂反而成為最適合她的場域。此外，新生兒的作息不穩定、需要哺乳及照護，若在一般觀眾席不僅不便，也可能干擾其他觀眾。包廂提供的就是這種「全家都能安心」的觀賽環境。今年4月，大谷翔平迎來女兒出生的重要時刻。他曾坦言，產後需要請假陪伴妻小，甚至帶著孩子看病、面對睡眠不足，但他笑說那是「幸福的睡眠不足」。儘管生活作息大幅改變，大谷仍以3年連續、4度獲得國家聯盟年度MVP，寫下前所未有的里程碑。世界大賽奪冠遊行上，他與真美子並肩接受球迷祝福，兩人罕見流露放鬆的一面。有日本記者形容：「真美子在陌生環境育兒並不容易，但她給了大谷最大的安定感。」綜合多位記者與球團人士觀察，大谷之所以能在今年持續締造傳奇，不只因為天賦與自律，還包括家人在包廂裡默默帶給他的穩定與支持。一名記者總結：「這間包廂不只是豪華空間，它是大谷家最重要的基地，是他安心比賽的來源。」