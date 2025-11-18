我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人閃兵案於2月爆發後成為外界關注的話題，累計至今已有18名藝人涉案。新北地檢署14日偵結，針對第三波涉案藝人依妨害兵役條例等罪嫌起訴，考量公眾人物未履行社會責任，求刑2年8月。對此，律師陳君瑋認為，檢方的做法明顯不讓5人緩刑，甚至質疑「比例原則是否下手太重？」律師陳君瑋今（18日）在臉書上發文表示，檢察官對陳柏霖、修杰楷、坤達等5人求刑2年8月，「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。」讓他忍不住問：「王大陸、修杰楷名人被關，比例原則是否下手太重？」但若認罪加上以公益行動回饋社會，「有機會2年以下，就可以緩刑不用關。」檢警於今年2月展開第一波閃兵案搜索，被逮對象13人中其中一名為王大陸。不過，由於主嫌陳志明已入監，王大陸尚未完成逃兵後續手段不構成妨害兵役治罪條例，但其為了偽造病歷將身分證、健保卡交給閃兵集團，謊稱不見申請補發，以及造假病歷等部分，被依偽造文書罪求刑1年。另檢警第二波搜索、拘提行動中，逮到陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石；第三波為陳柏霖、修杰楷、Energy 書偉、Energy 坤達、小杰，另唐振剛、薛仕凌、阿達則至地檢署自首。新北地檢署14日依妨害兵役條例等罪嫌起訴修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等人，求刑2年8月。