▲TWICE高雄宣布台北大巨蛋加場，3／21、3／22連唱2天，缺席高雄場的彩瑛也承諾會到。（圖／讀者提供）

TWICE《THIS IS FOR》高雄演唱會昨（23）日晚間美滿結束，為子瑜出道十年第一次回家開唱留下了精彩的回憶，就連成員也捨不得演唱會要結束，娜璉瘋狂在舞台上輸出中文，「我是子瑜的姐姐」、「我愛子瑜」等，讓台下粉絲全聽哭。TWICE演唱會瘋狂唱跳三小時後，終究還是迎來落幕時刻，因為成員們出道十年來第一次陪周子瑜回家，因此他們也露出了不捨、不想離開的表情，紛紛舉起手對台下粉絲道別，努力傳達出自己的心意。而團內大姐娜璉更是在舞台上瘋狂輸出中文，「我愛子瑜」、「我愛你們」、「我們下次再見」、「我是子瑜的賊賊（姐姐）」、「我很漂釀（我很漂亮）」等，就這樣在台上喊了非常多次，尤其是那句「我是子瑜的賊賊（姐姐）」，一說出口更是讓許多粉絲紛紛淚崩，可以看出子瑜在成員們心中真的是令人驕傲的存在。TWICE第二天的演唱會中，成員們依舊為台灣的粉絲帶來了許多驚喜，子瑜綁馬尾登台美翻；Momo和定延險滑倒被Sana神救援；子瑜跳鋼管舞，爸爸太冷淡被娜璉點名、子瑜媽媽突然爆她婚訊嚇壞成員、子瑜念手寫信哽咽被強吻、大巨蛋演唱會宣布加場等，都讓全場尖叫聲沒停過；演出最後成員捨不得離開子瑜家鄉，破天荒唱了《TT》當作二安可，讓現場從頭嗨到尾！1.《THIS IS FOR》2.《Strategy》3.《MAKE ME GO》4.《SET ME FREE》5.《I CAN’T STOP ME》6.《OPTIONS》7.《MOONLIGHT SUNRISE》8.《MARS》9.《I GOT YOU》10.《The Feels》11.《Gone》12.《CRY FOR ME》13.《HELL IN HEAVEN》14.《RIGHT HAND GIRL》15.《DIVE IN》16.《STONE COLD》17.《MEEEEEE》18.《FIX A DRINK》19.《CHESS》20.《ATM》21.《DECAFFEINATED》22.《MOVE LIKE THAT》23.《FANCY》24.《What is Love?》25.《YES or YES》26.《Dance The Night Away》27.《Feel Special》28.《ONE SPARK》＊＊＊安可＊＊＊29.《ME+YOU》30.《日不落》31.《MAGICAL》＊＊返場安可＊＊32.《TT》