奧克拉荷馬雷霆在今（24）日主場以122：95大勝波特蘭拓荒者，成功報了對手之前賞他們本季首敗的一箭之仇。雷霆目前戰績提升至17勝1敗，上一場兩隊交手於11月5日，雷霆在客場落敗，但此役雷霆以強勢演出完成復仇。「SGA」亞歷山大（ShaiGilgeous-Alexander）本場比賽攻下37分、7助攻，僅出戰30分鐘，全場18投13中、三分球3投2中，成為球隊獲勝的最大功臣。亞歷山大已連續90場例行賽至少拿20分，為NBA歷史第三長紀錄，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的126場與92場。雷霆接下來將進行NBA盃小組賽最後兩戰，分別於週三迎戰明尼蘇達、週五迎戰鳳凰城，目前雷霆在西區A組以2勝0敗排名第一。威廉斯（Jaylin Williams）在阿肯色州成長，當地美式足球文化濃厚，他早年的「四分衛」經驗本場比賽多次顯現。首節末段，亞歷山大像跑外切路線般切入禁區，威廉斯在弧頂接應後立即與其對上視線。威廉斯以6呎9的身高越過防守者送出精準傳球，亞歷山大接球後完成上籃。威廉斯本戰14分鐘內拿下5分、4籃板並送出數次高質量傳球。他近六場比賽有三場至少送出4次助攻。米契爾（Ajay Mitchell）在第二節曾因對手魯伯特（Rayan Rupert）的危險犯規被拉倒在地，後者被吹判惡意犯規。米契爾恢復後仍展現強大侵略性，隨後一次進攻飛身撞上身高7呎1吋的楊瀚森，拋投高弧度命中。米契爾本季在禁區受限區終結率高達64.7%，超越穆雷（Jamal Murray）、莫蘭特（Ja Morant）與崔楊（Trae Young）等明星後衛。本戰他出賽24分鐘攻下20分、5助攻、2抄截，全場8投8中包含兩記三分球。本場比賽是兩支本季最擅長製造混亂的防守隊伍交手。雷霆本季平均讓對手出現18.1次失誤，居聯盟第一；拓荒者則以16.9次並列第三。雷霆本戰以17：14些微領先對手在失誤數，但得分轉換效率顯著優於對方，以失誤得到28分，而拓荒者僅有11分。