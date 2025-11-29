最被看好簽下他的球隊並非洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers），而是舊金山巨人隊（San Francisco Giants）。

一位受訪高層表示：「巨人隊過去就多次嘗試簽下日本投手，若今井能與羅根．韋布（Logan Webb）搭檔輪值，將大大提升球隊戰力。」

據了解，藍鳥隊近日剛以7年2億1000萬美元（約台幣68億2500萬元）簽下右投狄倫．希斯（Dylan Cease），因此不太可能再投入今井爭奪戰。

▲日本職棒埼玉西武獅王牌今井達也將透過入札制度挑戰大聯盟，被美媒《The Athletic》評為本季自由市場最超值的球員之一，若能投出前田健太的水準，這筆投資相當划算。（圖／記者葉政勳攝）

MLB

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）休賽季自由市場掀起搶人大戰，根據《ESPN》最新球團高層調查，根據報導，《ESPN》針對15名美聯與國聯高層進行問卷調查，其中有5人預測今井將加盟巨人隊，道奇與紐約洋基隊（New York Yankees）各獲得3票，芝加哥小熊隊（Chicago Cubs）獲得2票，而多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）與聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）各拿下1票。今井達也現年27歲，正值投手生涯巔峰。若順利加盟巨人，將與韋布以及復出的左投羅比．瑞伊（Robbie Ray）組成強力先發陣容，成為國聯西區的重要競爭支柱。巨人隊本季戰績雖不理想，但陣容年輕、潛力充足，被看作距離重返季後賽「只差幾塊拼圖」。由於近年多名日本強投加盟道奇，包括大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）與佐佐木朗希（Roki Sasaki），外界原本認為今井可能「延續友誼」加入同隊。然而ESPN分析指出，道奇目前先發陣容深厚，短期內並非最合適的落腳點。洋基隊雖同樣關注今井，但球團內部更傾向補強左投戰力，讓搶人大戰焦點轉向巨人。，被視為新一代日職「即戰型右投」。