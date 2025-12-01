我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁云菲創造的人物DIANA。（圖／翻攝自IG@nanaliangbadgal）

▲梁云菲（左）的作品被法國的一對夫妻相中。（圖／翻攝自IG@nanaliangbadgal）

34歲女星梁云菲日前在IG上吐露自己正處於鬱期，前額葉失能讓她對什麼事都提不起勁，即便如此她仍認真過生活，除了感情、憂鬱症的話題之外，其實梁云菲在藝術上非常有天分，日前她受邀到巴黎羅浮宮參展，她所創作的人物DIANA是一個5歲的小女孩，半臉陰鬱、半臉純真，梁云菲接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，她表示創作靈感全都來自自己，「我一直想用柔軟、可愛的方式去講述那些沉重、難以言說的事。」並表示過去自己的情緒時常很躁動，創作也是一個出口和自我療癒。會與梁云菲聯繫上，是因為看到她在《單身行不行》中分享與前男友分手的故事，自爆過去總是無縫接軌，這次想挑戰單身3個月，沒想到單身之後的日子，重新回到藝術創作的懷抱，甚至還受邀到巴黎羅浮宮參展，簡直太勵志。梁云菲創造的人物DIANA是一個5歲的小女孩，主要是做立體雕塑，從骨架、雕刻到上色都是自己做，梁云菲在訪問中分享，這次會有機會到巴黎，是透過合作藝廊的引薦，這趟旅程讓她印象最深刻的不是藝術，反而是生活，「當地水比酒還貴，後來才知道原來法國的自來水其實能直接飲用，所以後來都直接拿自己的環保杯，從住宿的地方裝洗手台的水出門。」梁云菲也大方透露，這趟展覽大概花了10萬元台幣左右，「創作本身材料費其實不算高，但若加上包裝、物流與印刷等周邊成本，負擔就會慢慢堆疊，真正花最多的其實是時間，從構思作品、製作、調整到運送，每一步都是一種投資。」她也在IG分享，有黑人藝術家提出聯名合作，以及法國夫妻的藝廊想要收藏她的作品，梁云菲透露前者還在洽談階段，但與她的創作規劃比較不同，還在思考中，至於法國夫妻真的收藏了一組她的金色雕塑品，正展示在他們的藝廊中。梁云菲開心說道，「前幾天他們還特別拍影片介紹我與我的作品，也提到我是來自台灣的藝術家，看見作品站在世界舞台，被看見、被談論，那一刻其實很感動，像是創作真的走出家鄉，開始與世界對話。」而梁云菲的創作靈感都是來自自己，「我一直想用柔軟、可愛的方式去講述那些沉重、難以言說的事。」喜歡藝術的人，一定都有從藝術當中獲得某些力量，梁云菲不諱言，自己以前是個不太容易靜下來的人，情緒常常很躁動，但創作對她而言像是一個出口，也是自我療癒，在作品中能看見自己，並且整理、理解自己，她說，「藝術帶我去了許多地方，也帶來很多人生的經驗，而那些旅途與感受，成為我最珍貴的收穫。」可是很多人說，當藝術家會養不活自己，梁云菲認為初期的確是辛苦，可能還需要額外的收入才能支撐，像之前她就曾全心投入到創作，只能吃泡麵度日，不過目前已經逐漸回本，「走到今天我更相信，堅持真的會發生效果！當然同時也覺得自己是一個非常幸運的人。」梁云菲2014年以「國光女神」身分出道，亮眼的外型立刻受到矚目，梁云菲從小學鋼琴、芭蕾、畫畫，培養了很多藝文方面的才藝，畢業於台灣戲曲學院京劇戲，還是自由潛水員、水舞教練，近幾年積極朝藝術方面發展。