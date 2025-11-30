我是廣告 請繼續往下閱讀

把金山搬進飯店！不排隊的「行家智慧」：讓溫泉客捨不得出門

▲以老梅綠石槽為靈感打造的雕塑（圖左）。（圖／記者蕭涵云攝）

▲以捕小卷船的集魚燈意象，設計垂吊燈飾。（圖／記者蕭涵云攝）

曾跟著媒體團到現場開箱的記者，只好老實招了：「你們把金山芋圓王、金山王肉包、金山芋頭香菇肉粥、十八王公肉粽、山水仙草布丁、觀音山茶葉蛋都直送酒店了」，

▲ 早餐滿滿金山在地美食，必吃芋頭粥、肉包，記者推薦山海仙草布丁搭配金山芋圓王。（圖／記者蕭涵云攝）

泡湯奉上新鮮冰牛奶、春一枝冰棒！服務一直默默加碼

▲新北北海溫泉洲際酒店，大眾女湯「望雲」。（圖／記者蕭涵云攝）

總經理私房路線！新北北海溫泉洲際酒店還能這樣玩

▲新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡，是台灣洲際酒店首位女性總經理。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「單臥套房」無論躺在床上、或泡溫泉都能欣賞美景。（圖／記者蕭涵云攝）

新北北海溫泉洲際酒店 資訊

林欣怡 Sarah Lin 個人簡介