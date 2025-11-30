新北北海溫泉洲際酒店真的把金山搬進飯店，每房正中央都有私人獨立浴池，享受硫酸鹽泉泡湯飽覽大片玻璃窗外、群山簇擁的美景。新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡，接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時透露，旅客都不愛出門，餐飲需求比想像中高。記者認為因為大家耳熟能詳的金山芋圓王、金山王肉包、山水豆花仙草、十八王公肉粽、金山芋頭香菇肉粥、觀音山茶葉蛋等，都在早餐自助餐檯了「誰還要吹風排隊」，愛山親海的林欣怡笑著分享總經理私房路線推薦。
把金山搬進飯店！不排隊的「行家智慧」：讓溫泉客捨不得出門
洲際酒店的行家智慧，「比在地更懂在地」是連結館內外的使命，設計呼應金山坐擁山海的獨特地理條件，從城市彎進山林、走進漁港觀海的風景，新銳藝術家為新北北海溫泉洲際酒店，移植金山的山脈線條、海岸節奏，結合「燈光詩人」賴雨農將光線化作霧氣流動於建築，烘托金山人文風情。
走過景觀池上形塑的老梅綠石槽景緻，穿越描繪北海岸蹦火仔捕魚文化的別館長廊，而全日餐廳「嶼」的垂吊燈飾，則有著在地捕小卷船的集魚燈意象。更不用說，來到金山必泡的硫酸鹽泉，不只在一整層樓面的大眾男女湯裡可以享受，每間客房正中央都有著碩大的私人獨立浴池，泡湯就能飽覽美景。
當採訪新北北海溫泉洲際酒店總經理林欣怡時，她卻笑著困惑表示：「不知道為什麼我們客人都不愛出門？」原本以為大家來到金山會想出門走走、探訪在地小吃，沒想到客人想在館內用餐的餐飲需求比想像中高，」還說主廚一開始備料沒那麼多，差點就沒東西給旅客吃。
曾跟著媒體團到現場開箱的記者，只好老實招了：「你們把金山芋圓王、金山王肉包、金山芋頭香菇肉粥、十八王公肉粽、山水仙草布丁、觀音山茶葉蛋都直送酒店了」，不只待訪的美食清單都變成早餐，連沒想到的在地特色小吃也有，「誰還要吹風排隊」；林欣怡這才頓悟「難怪他們都不出門」。
泡湯奉上新鮮冰牛奶、春一枝冰棒！服務一直默默加碼
猶記得11月中開箱新北北海溫泉洲際酒店時，總經理林欣怡才說：「還想把細膩服務做更到位，如果能在客人泡完溫泉時，送上一杯新鮮冰牛奶，」一定能讓人留下深刻印象。
沒想到至今才過兩週，《NOWNEWS今日新聞》記者隨口關心，鮮奶已經悄然到位！林欣怡還透露，接下來要與智慧餐飲機器人廠商洽談，希望暫因人力未及的服務，能有提早實現的機會。
總經理私房路線！新北北海溫泉洲際酒店還能這樣玩
愛山親海的林欣怡還是希望旅客可以趁來到新北北海溫泉洲際酒店，順道在附近走走。《NOWNEWS今日新聞》挖掘總經理私房路線，她不藏私分享，「如果時間允許，我會在清晨五點半起床，開車前往中角灣。把車停在停車場，帶著海灘巾、沿著海岸線快走到跳石海岸，在礫石灘上靜坐、冥想，與自己對話。」
也能選擇騎腳踏車，在途中造訪北海岸幾間極具特色的咖啡店，她真誠推薦「每一店家老闆真的都很有意思」，吹著海風啜飲迷人咖啡香，實在很享受。
把金山分局長給的靈感發揚光大，林欣怡找來傳承石門百年茶園「一良茶屋」第五代主事人阿良，讓旅客未來有機會在酒店內來場茶席體驗；種茶歷史追朔到清朝末年的「阿里磅紅茶」，還有地瓜圓、稻米體驗等在地深度旅遊，都已排在她準備提供給旅客體驗的願望清單上。
新北北海溫泉洲際酒店 資訊
地址：新北市金山區環金路210號
電話：02-2498-3399
交通：鄰近野柳地質公園、朱銘美術館與金山老街，台北開車約30～40分鐘距離。
線上預訂點此進
林欣怡 Sarah Lin 個人簡介
畢業於澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）酒店管理（Hospitality Management），從客戶服務、總機、前檯、客房、業務、房務總監、駐店經理、總經理，超過20年國際酒店豐富專業經理人資歷。
資料來源：新北北海溫泉洲際酒店、金山芋圓王、金山王肉包、山水豆花仙草、一良茶屋
