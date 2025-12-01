我是廣告 請繼續往下閱讀

電動機車電池交換站充電池起火、電動車、行動電子等爆炸起火等案件不時發生，在能源轉型與淨零碳排成為全球焦點的時代，台科大研究團隊與國內一線電動機車大廠合作，建立國內首套「電池健康監測與預警平台」，在異常升溫或電阻突增前即發出警訊，期待期待電池「靜靜地離開人世」而不是出現問題時爆炸。台灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民研究團隊的成果，已經應用在國內共享電池業者的監控系統，運用大數據與電化學量測技術，追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常，打造國內首套「電池健康監測與預警平台」。王復民開發的In-situ即時觀測技術，能在電池運作中觀察內部化學變化，提前預測老化與安全風險。本次研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制。團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，包括隨機抽樣檢測、在役健康調整與短路預測演算法，使系統能自動調整充放電策略，並提前預防事故。王復民說，臺灣的優勢在於「精密與安全」，未來將持續拓展至無人機、潛艇與穿戴式裝置等領域。團隊亦投入自供電穿戴與生物感測器研究，期望打造能「自行發電又能健康監測」的智慧裝置。