我是廣告 請繼續往下閱讀

朴寶劍一年來台2次 帥顏癱瘓小港機場

韓國最有禮貌的演員朴寶劍來了！他今（5）日稍早抵達小港機場，準備參加明晚在高雄世運舉辦的AAA頒獎典禮，一看到3000多人迎接，朴寶劍一一揮手點頭揮手，甚至還親民收信，對於無法收下的禮物，更適合粉絲點頭說抱歉，甚至連工作人員、攝影大哥的鏡頭都照顧到，不愧是最受歡迎的韓星之一。朴寶劍戴著眼鏡、穿著灰色衣服現身，他一走入接機大廳，先是往右走照顧粉絲，再往左一一跟大家揮手，走去保母車的一路上，朴寶劍能收信就收信，不能收的禮物，他則會跟對方說道歉，甚至還跟工作人員、媒體點頭問好，相當有禮貌，讓工作人員都狂讚不已。朴寶劍今年跟IU憑藉主演的電視劇《苦盡柑來遇見你》再爆紅，今天他跟IU搭乘同一航班來台，但今天有超過3000人接機，為了避免推擠危險，這對「螢幕夫妻」刻意分開走出來，朴寶劍率先亮相，IU才接力現身，2位當紅韓星讓小港機場的尖叫聲不斷，人氣非凡。朴寶劍上次來台是在今年8月，於高雄流行音樂中心舉辦粉絲見面會，當時因《苦盡柑來遇見你》的加持，上千張門票開賣瞬間被掃光。這次再度回到高雄，小港機場又出現大批粉絲擠爆接機大廳，聲勢完全不輸上回。而他受邀出席AAA，也是因為年初與IU合作的《苦盡柑來遇見你》掀起話題，「戲裡夫妻」此次同行訪台，再度讓劇迷陷入回憶殺。