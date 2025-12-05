我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LE SSERAFIM儘管來台多次，人氣依舊不減，一現身就引爆滿滿尖叫聲。（圖／記者陳雅蘭攝）

LE SSERAFIM、IVE遇粉絲開心揮手 買SIM卡遊客也忍不住偷看

LE SSERAFIM多次來台 2月才在林口開唱

▲▼LE SSERAFIM帶妝現身小港機場，上千粉絲尖叫掀頂。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲IVE接續在LE SSERAFIM後先身接機大廳。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲LE SSERAFIM現身接機大廳時，突然有一批長輩遊客冒出來要買SIM卡，意外成了海景第一排近距離看藝人。（圖／記者陳雅蘭攝）

一年一度的韓國頒獎典禮AAA將在6日於高雄世運主場館登場，重點藝人Stray Kids、IU、朴寶劍都將今（5）日陸續抵台。稍早LE SSERAFIM、IVE已抵達小港機場，同時面對3000多人接機，以及排隊買SIM卡的民眾人潮，畫面相當逗趣！LE SSERAFIM今天下午2點40分步入小港機場接機大廳，不過眼前的畫面十分特別，右方與前方都是上千粉絲，左側則是排隊買SIM卡的遊客與長輩，一邊人潮熱情十足，一邊則是淡定結帳，形成強烈對比。而跟在她們後面現身的IVE也遇到相同狀況，很多長輩邊結帳邊忍不住回頭偷看，驗證南韓女神們人氣非凡。LE SSERAFIM跟IVE現身看到粉絲熱情尖叫、一一唱名成員的名字，都開心的點頭揮手致意；3000多位歌迷則是默默站在原地吶喊，沒有人暴衝、遞東西，相當守秩序，從她們走出來到上車，整個過程約莫1分鐘結束。AAA是由南韓媒體《StarNews》主辦的活動，是南韓首個廣邀歌手與演員的綜合性頒獎典禮，集結一年來為K-POP、韓劇、韓國電影發光發熱的明星們，憑藉豪華陣容與僅在AAA才能見到的多元表演舞台，屆屆都引發熱烈話題，BTS、BLACKPINK、SEVENTEEN、金秀賢、劉亞仁、朴敏英、邊佑錫都曾在該典禮得過獎。LE SSERAFIM是HYBE旗下SOURCE MUSIC於2022年5月推出的女子團體，成員包含原IZ*ONE出身的宮脇咲良、金采源，以及曾在《PRODUCE 48》止步第26名的許允真，再加上洪恩採與中村一葉，5人以《FEARLESS》正式出道，用「無所畏懼」的概念替團體定下最鮮明風格。