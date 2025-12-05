我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柾國（左）與Winter（右）緋聞瘋傳，SM竟不否認。（圖／IG@bighit_ent、IG@imwinter）

韓國男團BTS防彈少年團成員田柾國與aespa成員Winter近日再度傳出戀愛緋聞，刺青圖案、指甲油顏色等都被說是戀愛證據，對於緋聞，BTS公司HYBE目前保持沉默，aespa公司SM娛樂則回應「沒有立場（或譯：無可奉告）」4個字，與以往直接否認的態度差很多，更加讓人相信兩人緋聞的真實度。不料又有網友翻出一段Winter曾在直播中，喊出「田柾國」的片段，讓隊長Karina直接笑到跑出鏡頭外，不少人看到後忍不住直呼「如果真的這麼明顯的表現出來，那就是欺騙粉絲」。柾國再度與Winter爆出戀愛傳聞後，有網友翻出Winter曾在車上與Karina玩遊戲，戴著耳機猜Karina說的單字時，竟猜錯直接喊出「田柾國」的名字，讓Karina瞬間笑出鏡頭外，Winter則突然一臉驚訝看向鏡頭，被猜測是忘記在直播中。而不久後Karina再度出現，解釋自己笑出來的原因，「跟我奶奶的名字真的好像」，似乎在收拾Winter的口誤情況。影片被挖出後，火速引發熱議，不少人都無奈嘆Karina隊長一職真的是極限職業，還有人怒批Winter，「如果真的這麼明顯的話，真的是在欺騙粉絲」、「這根本是想讓大家知道吧，低調交往的話粉絲還會默默祝福」、「就這樣突然叫名字嗎？這是什麼狀況」等。不過也有網友認為藝人也是人，有談戀愛的權利，沒有必要放大檢視。BTS旅遊實境節目《ARE YOU SURE?!》第2季今年底開播，柾國在玩水時被鏡頭拍到，手臂後側有一個疑似3隻小狗圖案的刺青，Winter在相同位置也有類似圖案的刺青，讓粉絲聯想到兩人可能在偷偷戀愛。大家看了紛紛留言討論，「一模一樣啊…如果是普通人的話，肯定是情侶紋身」，但也有粉絲認為如果真的是情侶刺青，「感覺不會那麼明目張膽地表現出來」。除此之外，柾國也曾被直擊在當兵休假期間去看aespa演唱會，他過去從未觀看過自家公司女團的演唱會，卻選擇休假時去看aespa，反常舉動也成為線索之一。還有粉絲腦補柾國的IG帳號「mnijungkook」，其實不是「my name is jungkook」縮寫，將n和i字母互換，會變成「minjungkook」，代表他和Winter本名金玟庭Kim Min-jeong的縮寫組合「MinJ-Kook」。而HYBE跟SM娛樂未直接否認的態度，也讓緋聞再度引發熱議。