台中市議員江肇國今在議會審查教育局預算二讀會指出，教育局近日竟向基層專業輔導人員發出通知，指因「財劃法補助比例下調」，一月份薪水可能延遲發放，甚至影響續約，更荒謬地要求基層「自行做好財務規劃」。他怒批，市府高官薪水照領，卻要第一線人員承受財務調整的苦果，要求市府即刻提出因應方案，絕不能讓基層「薪水欠過年」。江肇國指出，近日接獲多起陳情，教育局以財劃法導致局內人事費下降為由，告知基層合約核定及人力審查將受影響。他痛批，光是受影響的專業輔導人員與輔導老師就高達 590 人，涉及經費規模超過 3 億元；這還只是冰山一角，若加上其他各類計畫的約聘僱人員，受害人數難以估計。江肇國質詢時強烈質疑，「市長與局長的薪水會因為中央補助調整而晚發嗎？」第一線輔導人員每天面對學生、承擔高壓輔導業務，卻成為市府財務調整下的第一批犧牲者。市府不但沒在第一時間安撫，反而發公文叫大家「自行做好財務規劃」、「續約要等」，這種把壓力全數轉嫁給最弱勢基層的做法，完全不合理且冷血。江肇國進一步表示，國民黨及盧系立委力推財劃法修法，聲稱對台中有利，如今「利多」未見，基層薪水卻先出問題，極為諷刺。他質疑，盧市府先前在預算編列時信誓旦旦表示「相關經費均已編列」，如今卻改口喊窮，顯見市府預算控管失當。他認為，市府每年編列龐大宣傳預算，卻無法優先保障基層人員的薪資與工作權，施政順序本末倒置。江肇國強調，這些輔導計畫本就是中央與地方共同分擔，市府應在預算審查時就掌握狀況並提出備案，而非等到 12 月底才突襲通知。他具體要求，台中市因財劃法增加的預算，應優先用於撥補基層人員受影響的薪資缺口，市府必須在一週內提出完整因應方案，確保所有約聘僱及輔導人員的薪資如期發放、契約穩定續聘，讓基層教育夥伴能安心過個好年。