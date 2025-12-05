我是廣告 請繼續往下閱讀

越南胡志明市中心清晨發生一起致命火警，一家位於濱城市場附近不到一公里的餐館在天亮前突起大火，造成四人疑因吸入大量濃煙而喪命。相關醫院與當地政府已證實死傷情況。事故發生於凌晨5時左右，起火點位於占地不大的火鍋與海鮮餐館廚房。因店內堆放大量可燃物，火勢迅速蔓延，濃煙短時間內塞滿建築空間，使出口被封，數人受困在屋內。目擊者表示，有受困者曾爬上屋頂大聲求救，場面相當混亂。消防隊接獲報案後立刻派出五輛消防車、一台雲梯車與五十多名人員，從一樓入口強行滅火並阻止火勢延燒到附近建築。消防隊約花費半小時控制火勢，但餐館內部受損嚴重。救援人員其後將受困者送往醫院急救。家定人民醫院證實，共六名傷者送抵其第二院區，其中四人因到院前已無生命跡象而宣告不治，均為吸入濃煙導致心肺停止。另外兩名傷者則已轉往主院區接受進一步治療，警方和消防單位在早上6時前仍持續灌救降溫，以防復燃，並強調起火原因仍在調查中。這棟三層樓建築僅有正門作為逃生出口，樓層外牆被大型招牌完全覆蓋，無陽台設計。事故現場距離新定綜合醫院及胡志明市消防警察總部都不遠，卻仍難以避免悲劇發生。