台北市信義區近日驚傳虐貓事件，至少造成14隻貓咪死亡！員警接獲愛貓人士報案表示，一名游姓從今年8月起就多次遭通報疑似虐待動物，12月4日晚間更被愛心人士當場攔截發現她丟棄的垃圾袋中有2具貓屍。警方與清潔隊其後在垃圾焚化廠追回另一袋垃圾，裡面驚見10具貓屍。警方調查，游女精神狀況不穩，養貓環境極差，但她否認虐貓，只承認疏於照顧。12月4日晚間7點多，台北市信義區富陽街發生令人震驚的虐貓事件。當時有愛心人士發現游姓女子提著兩袋垃圾準備丟棄，因懷疑內有動物遺骸而立即攔截。在警方陪同下檢視垃圾袋內容物，發現裡面確實有2具已難以辨別的貓咪屍體，且袋內滿是蛆蟲。事件發生後，愛心人士迅速聯絡清潔隊，趕往垃圾焚化廠攔截另一袋垃圾，結果又找到10具被丟棄的貓咪屍體，使這起事件的受害貓咪總數增至14隻。警方細查發現游女住處凌亂，屋內動物排泄物味道濃厚，也曾因此被附近鄰居檢舉多次。涉案的游姓女子聲稱貓咪都是前男友虐待致死，是否涉有不當飼養，警方已經著手調查。此事件引發外界質疑台北市動保處是否及時介入處理，警方目前已依動物保護法展開調查，釐清游姓女子是否涉及故意虐待動物行為。