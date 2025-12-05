我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華（如圖）來台的穿搭意外和機場星巴克員工「撞衫」。（圖／X @won__rjzZ）

2025「AAA頒獎典禮」將於本週末在高雄登場，眾多韓星陸續抵台，小港機場被接機粉絲擠爆。(G)I-DLE台籍成員葉舒華這回擔任主持人，今（5）日也正式抵台。豈料葉舒華卻意外和機場星巴克員工「撞衫」，都是白色內裡，只是舒華搭配紅背心，員工穿上紅圍裙，讓粉絲紛紛笑翻，直呼：「上個班get葉舒華同款！」今年AAA主持陣容由超人氣女團(G)I-DLE台籍成員葉舒華與IVE女神張員瑛擔綱，儘管韓國前一天才剛降下初雪，氣溫逼近零下，葉舒華仍以優雅「公主風」亮相，內搭紅色背心襯托雪白膚色，狀態絕佳，連過馬路都充滿伸展台氣勢。沒想到葉舒華的亮眼穿搭也意外掀起另一波話題。她以緊身白色上衣搭配紅色背心現身，結果被拍到與一名星巴克員工「意外撞衫」，對方同樣是白襯衫搭配紅圍裙，兩人同框畫面曝光後立刻在社群瘋傳。網友看了笑翻，留言一面倒：「上個班get葉舒華同款圍裙」、「正港台灣女子」、「哈哈哈哈好煩」、「沒有啦她是主持完要順便錄Workdol」、「支持葉舒華在台灣拍一集！」也讓粉絲直呼，偶像的高雄行程才剛開始，就已經超級有梗。隨著開幕倒數，還有多支韓團將陸續登場，包括新人男團Cortis、人氣女團LE SSERAFIM等。今年適逢 AAA 十週年，不僅舞台全面升級，更首次走出韓國，選在台灣舉辦，主持人之一由台籍明星葉舒華擔綱，讓粉絲期待值爆表。