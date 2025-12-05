我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五堅情（左起，小賴、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉）無限期休團中。（圖／讀者提供）

黃偉晉主持緯來全新推理節目《百分之一相對論》即將上檔，今（5）日出席品牌開幕活動，提到五堅情話題，主持人果然追問閃兵的陳零九近況，黃偉晉瞬間從氣質小哥爆炸開嗆：「神經病啊！我是他老媽子？」更當場怒轟媒體：「我每個月都要關心他是不是啊？」直言認為有關心過就好。談到陳零九日前長文吐露委屈與壓力，黃偉晉說自己會默默看，「我不是那種會去問候的類型，因為一定有很多人去關心。如果今天是我發生事情，也會想要自己的空間。」他認為陳零九本來就偏安靜，「他都幾歲、我都幾歲了，以為是15歲國中生嗎？」語氣激動又好笑。面對主持人提到的五堅情話題，黃偉晉明顯已經厭倦，當場爆氣開嗆，「神經病啊！我是他老媽子？」坦言每次受訪都會被問：「我每個月都要關心他是不是啊？」透露邱鋒澤、小賴私下比較常找陳零九聊天，會更新彼此近況，「我們都是成年人，有關心過就好，不會照三餐問候100次。」至於明年期待推出的新專輯，他透露正收歌中，明確宣布一條原則：「我的作品不要碰到五堅情最好，全部都給我走開。」他笑說團體音樂已經做一陣子，回到個人時就想做自己喜歡的風格。即便隊友們熱情主動？他立刻演起來：「我會說不要！拜託不要跟我 crossover，不要幫我寫歌、寫詞，謝謝。」直言大家都很直接，也都清楚他喜歡的調調，「不是五堅情的那個調調。」