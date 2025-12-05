大樂透第114111期於今（5）日晚間開獎，稍早根據台彩公布結果表示，本期頭獎再度槓龜，下期大樂透頭獎上看1.6億元，將於12月9日開出。不過本期大樂透頭獎雖無人抱走，卻幸運開出3注貳獎，這3名「悲情幸運兒」分別出現在台北、台中市，總計能個別拿到128萬獎金，只差1碼就能直升億萬富翁，讓人直呼可惜。
錯過大樂透1.3億頭獎！3名「悲情幸運兒」在台北、台中
今日晚間大樂透頭獎上看1.3億元，晚間透過直播開出大樂透獎號為「08、15、23、24、41、47」，特別號則是「02」。稍早台彩公司公布結果顯示，本期雖然未開出頭獎，但有3名貳獎得主誕生，中獎彩券行分別位於：
台北市中山區德惠街34之3號「立佳彩券行」
台中市西屯區長安路二段132之1號1樓「億程億彩券行」
台中市太平區樹孝路463號1樓「滿天鑫彩券行」
依大樂透遊戲規則，貳獎需中5個號碼加特別號；頭獎則要求命中6個號碼。這3位「悲情幸運兒」雖然成功抓到特別號，但最終仍差1碼，與1.3億元擦肩而過，僅能各拿下128萬6173元獎金，實在非常可惜。
🟡12/5大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114111期）
大樂透：08、15、23、24、41、47，特別號02。
49樂合彩：08、15、23、24、41、47。
今彩539：02、03、16、17、29。
39樂合彩：02、03、16、17、29。
3星彩：8、4、4。
4星彩：0、5、8、7。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今日晚間大樂透頭獎上看1.3億元，晚間透過直播開出大樂透獎號為「08、15、23、24、41、47」，特別號則是「02」。稍早台彩公司公布結果顯示，本期雖然未開出頭獎，但有3名貳獎得主誕生，中獎彩券行分別位於：
台北市中山區德惠街34之3號「立佳彩券行」
台中市西屯區長安路二段132之1號1樓「億程億彩券行」
台中市太平區樹孝路463號1樓「滿天鑫彩券行」
依大樂透遊戲規則，貳獎需中5個號碼加特別號；頭獎則要求命中6個號碼。這3位「悲情幸運兒」雖然成功抓到特別號，但最終仍差1碼，與1.3億元擦肩而過，僅能各拿下128萬6173元獎金，實在非常可惜。
大樂透：08、15、23、24、41、47，特別號02。
49樂合彩：08、15、23、24、41、47。
今彩539：02、03、16、17、29。
39樂合彩：02、03、16、17、29。
3星彩：8、4、4。
4星彩：0、5、8、7。
※派彩結果以台彩官網資料為主。