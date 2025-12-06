台灣VTuber「冰霧Eisnebel」與《快打旋風》實況主Yor進說發生糾紛。冰霧於本月3日發布饒舌歌曲，歌詞提到遭某男性騷擾，引發外界揣測對象為其前遊戲導師Yoro。Yoro於隔日拍片澄清只想做朋友，冰霧則於5日發布23頁簡報回擊，指控對方長達1年的騷擾行為，痛批Yoro違背「不公開談論」的協議，讓雙方戰火正式檯面化。
且今年1月冰霧曾發文感嘆，表示自己只是找不同人練習遊戲，卻被部分人士指控「戴綠帽」、「NTR」，當時她對此感到相當委屈。
冰霧在公布的簡報上提及，自己從未與Yoro出門吃飯，也未曾收受對方的任何物品，但對方卻不斷騷擾。此外，冰霧表示，春魚創意營運方與Yoro其實早在4日中午就已達成協議，Yoro承諾不會針對此事開台或發片。
但Yoro違反協議上傳澄清影片，此舉讓冰霧不滿。她表示，對方的行為與最初協議完全背道而馳，因此決定不再隱忍，選擇公開所有證據。目前雙方各執一詞，隨著冰霧拋出大量對話紀錄與時間軸證據，輿論風向正密切關注Yoro後續將如何回應。
資料來源：冰霧YT、冰霧X、Yoro YT、冰霧IG、冰霧公開事發經過23頁簡報
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
冰霧上傳歌曲〈約ㄇ Freestyle〉 歌詞藏玄機事件起因為冰霧於12月3日上傳的一首名為〈約ㄇ Freestyle〉的饒舌歌曲。歌詞提及「一對一教學變你幻想曖昧的理由」、「整天情勒」內容。由於冰霧曾在2024年參與《快打旋風 6》社群賽事「人鬼師徒」第四季，當時的指導老師是Yoro，社群輿論因此將矛頭指向Yoro，認為歌詞是在暗諷兩人的互動。
Yoro澄清從未想單獨約會 盼理性落幕面對輿論延燒，Yoro於12月4日發布影片澄清。他強調自己從未有過單獨約冰霧吃飯的意圖或舉動，並表示自己一直以來都是抱持著健康交友的心態與對方互動。Yoro表示，他原本鎖了影片底下的留言，沒想到造成更多誤會，他現在已開放留言，希望網路用戶不要對冰霧人身攻擊，也希望整起事件能以成熟、理性的方式落幕。
冰霧以23頁簡報反擊 揭露違反協定內幕不過Yoro的澄清影片引發冰霧不滿。冰霧於5日下午在X上發布動態，附上名為「事情經過」的Google Drive連結，內含23頁簡報，詳細列舉Yoro過去一年來的種種行為。
