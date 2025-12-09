甘耶仍認為此舉「值得風險」，道奇不應該自私的只以球隊利益為出發點

經典賽

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）前洛杉磯道奇隊守護神艾瑞克．甘耶（Eric Gagne）近日接受《The Post》專訪時公開表示，。即使外界擔憂連續兩年深度季後賽可能造成負擔，甘耶是2003年國聯賽揚獎得主，生涯三度入選明星賽。談及為何希望三位道奇當家投手再披日本戰袍，他給出的理由簡單又直接：「棒球需要這樣的舞台。」甘耶表示，經典賽是最能讓全球球迷欣賞頂尖球員對決、提升棒球國際影響力的舞台，「你想讓全世界看到最好的球員彼此對決、為國家而戰，這就是比賽的意義。」2023年經典賽中，大谷、山本、佐佐木朗希皆在日本奪冠之路扮演關鍵角色，他們擊敗美國隊奪冠的畫面更成經典。道奇隊近日在球員使用上採相對保守態度，總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）更曾暗示三位王牌最好優先休息，以避免在長賽季後再增加手臂使用量。但甘耶的觀點不同。「當你踏上球場的那一刻就存在風險，但我認為比賽本身的價值遠遠超過風險。」甘耶本人曾在2017年從退休狀態回歸，只為披上加拿大國家隊球衣參加經典賽。他直言那是自己職業生涯「最棒的經驗」。「能站在世界最大舞台、代表自己的國家，那種感覺無可取代。」目前三位日籍道奇球星中，僅大谷翔平已公開承諾將出戰2026經典賽；山本與佐佐木朗希尚未表態。甘耶則希望他們最終都能加入日本隊陣容。WBC分組賽預計在3月5日開打，日本首戰訂於3月6日。若大谷、山本與佐佐木三人再度合體，無疑將成為本屆最受關注的投手陣線。