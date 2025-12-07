我是廣告 請繼續往下閱讀

▲仙台滑冰場是羽生結弦從小的訓練場所，一度曾在2011年受到強震影響而受損，目前已經重建完成，持續在東北培養更多羽生選手的後繼者。（圖／GoogleMaps）

▲羽生結弦選手時期參加比賽時，都會帶著維尼玩偶。（圖／資料畫面）

▲2023 年 8 月 4 日，羽生結弦透過官方社群宣布與一位圈外的「普通女性」結婚，但同年 11 月 17 日就宣布離婚，婚姻僅維持105天。（圖／羽生結弦推特）

▲在MV 中，羽生展現他為此曲編排的滑冰演出，並親自擔任編舞，施展高難度動作。（圖／youtube@Kenshi Yonezu）

日本「滑冰王子」羽生結弦今（7）日迎接31歲生日！這位被譽為史上最偉大的滑冰選手，從4歲開始苦練滑冰，故鄉仙台曾因311大地震重創，但依舊無法阻擋這位天才的發展，他最終在國際舞台大放異彩。然而，成名的代價也讓羽生結弦的感情世界備受考驗，婚姻僅維持105天便告終。《NOWNEWS今日新聞》將整理出的他生平、偉大紀錄一次看！羽生結弦出生於日本宮城縣仙台市，2歲時被診斷患有哮喘，4歲起受姐姐沙綾影響開始接觸滑冰。憑藉天分與極高自律，他很快就在青少年時期嶄露頭角。2011年日本東北大地震發生時，他正在仙台滑冰場訓練，震後因訓練基地受損一度陷入困難，羽生結弦因此在各地奔波訓練，同時展開長達60場的慈善冰上演出，並將收益全數捐給仙台重建。之後他在國際賽事一路摘金奪銀，先於 2014 年索契冬奧奪下金牌，2018 年平昌冬奧成功衛冕，成為 66 年來首位連霸男子單人花滑的選手。他擅長挑戰高難度技巧，包括四周跳，被視為將花樣滑冰推向藝術境界的代表人物。而且每次比賽之後，粉絲都會將羽生結弦最喜歡的維尼玩偶丟入場內，讓賽場下起「維尼雨」，也成為標誌性的畫面。2022 年北京冬奧，他在長曲項目中挑戰前所未見的四周半跳（4A），儘管因連續失誤跌倒最終以 283.21 分名列第4，但仍成為國際大賽首次獲判定「旋轉角度不足」4A 的選手。他賽後坦言，雖只差一點點，但已經創造了紀錄，覺得已經獲得了回報。同年，羽生宣布從競技舞台退役，轉型以個人職業冰上秀繼續創作，從運動員蛻變為表演者、編舞者與藝術家。2023 年 8 月 4 日，羽生結弦透過官方社群宣布與一位圈外的「普通女性」結婚，未對外公開任何身分資訊，他也強調不會因此退出滑冰界。然而之後有媒體報導，指羽生的另一半可能是小提琴家末延麻裕子，並因此有人不斷致電女方家中追問細節，雖未獲直接證實，卻引發大量騷擾。同年 11 月 17 日，羽生結弦宣布離婚，婚姻僅維持105天。他表示，伴侶及其家人因媒體與狗仔的不當跟拍與報導，生活受到嚴重干擾。為了保護女方，他選擇結束婚姻。2025 年 3 月 5 日，日本創作歌手米津玄師推出新單曲《BOW AND ARROW》，作為動畫《金牌得主》（メダリスト）主題曲，同時公開由羽生結弦主演的 MV，立即引發巨大討論。在MV 中，羽生展現他為此曲編排的滑冰演出，並親自擔任編舞，施展高難度動作，例如：勾手四周跳（4Lz）、三周半跳（3A）、4S+3T 連跳與豐富步伐、旋轉等，技術與藝術性兼具。截至今年12月7日，MV 觀看次數已突破 3100 萬次，羽生結弦與米津玄師兩位傳奇藝術家的跨界合作，被視為前所未有的成功。