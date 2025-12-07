氣象粉專「天氣風險」預告，下周六（13）強冷空氣南下，北台灣低溫恐下探 10 度。面對寒流，大家習慣把「發熱衣」穿在最裡面打底，但你是否曾有過「室外好冷，一進室內或搭車卻狂飆汗」的尷尬經驗？
其實，這代表你可能穿錯了！達人揭露，只要採用 UNIQLO 官方也認證的「+1 穿法」，在發熱衣裡面多穿一件吸濕排汗衣（如 AIRism），就能避免濕黏不適。這招不僅能解決溫差流汗問題，更是登山界常運用的保暖智慧。
日本瘋傳「神級穿法」：內搭多一件更舒適
經常分享日本飲食與文化的作家「魚漿夫婦」在臉書粉絲專頁，分享日本網友 X 貼文，「穿著 Heattech 上電車會滿身大汗的人，請務必試試看這個方法 」。原 PO 在貼文中指出，這個方法是 3 年前聽在 UNIQLO 工作的朋友說才知道，就是在裡面多穿一件 AIRism， Heattech 就能穿得舒服。
發熱原理揭密：汗水太多反而易失溫
「魚漿夫婦」補充說，從寒冷的室外走進暖氣開得很強的電車或室內時，身體立刻開始冒汗。這其實是因為受人體的體溫調節機能影響。皮膚感受到劇烈的溫度變化，就很容易啟動排汗機制。所以其實冬天反而更容易流汗。
他也說明，UNIQLO 發熱衣 Heattech 的保暖原理，是纖維吸收身體釋放的水蒸氣時產生熱能，也就是「吸濕發熱」的機制。但如果出汗太多，吸收速度跟不上，皮膚就會一直是濕的，反而容易讓身體著涼。
官方認證＋登山智慧：1+1>2 的乾爽保暖術
該怎麼辦？「魚漿夫婦」表示，UNIQLO 官方就曾公開推薦，Heattech 更舒適的穿法，就是在裡面先穿一件「AIRism」（吸濕排汗衣）。因為 AIRism 可以迅速吸收並排乾汗水，再搭配能將汗轉換為熱能的 Heattech，兩者相乘之下，既能防止流汗後著涼，也能維持溫暖。
貼文引起討論，許多網友這才恍然大悟，「酷欸！居然是這樣！真的穿發熱衣，進室內都大流汗耶」、「這是真的。完全可以解決冬天睡覺太熱流汗到睡不著的問題」、「覺得 AIRism 真的是 U 的鎮店之寶」。也有登山愛好者回覆說：「這也是爬山的穿搭，最裏層穿排汗衫，中間穿保暖衣，最外面穿擋風，都是避免汗水造成失（濕）溫。」
