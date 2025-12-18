我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025新竹必比登名單。（圖／新竹市政府提供）

▲「竹風好市集」活動邀請金曲獎創作歌手-持修獻唱多首歌曲。（圖／新竹市政府提供）

▲2025新竹FUN聖誕-護城河畔市集。（圖／新竹市政府提供）

▲2025新竹FUN聖誕-新竹火車站光雕展演及站前主燈。（圖／新竹市政府提供）

新竹市副市長邱臣遠近日接受網路節目《鄉民大學問》訪問，分享115年新竹市多項新市政。邱臣遠表示，新竹市府堅守財政紀律，歷經三年努力已成功減債83億元，預計於明年第一季達成「零負債」目標。他表示，新竹市將成為全國首個普發5000元消費金的城市，將於明年第一季、農曆年前發放，期盼藉此活絡經濟、穩定就業，同時揭示市府在零負債後推動城市建設與社會福利的「幸福五環」施政願景。邱臣遠於節目中說明，凡於114年9月30日前設籍新竹市的市民，皆可領取5000元消費金，發放方式將多元進行，65歲以上長者免申請，直接匯入既有社福帳戶，一般市民可於指定據點領取現金，最後則保留臨櫃領取或「新竹通APP」線上申請入帳方式，讓不同族群都能方便領取。針對科技產業帶動房價上漲，造成青年居住壓力問題，邱臣遠回應，市府持續推動多元住宅政策，包括租金補貼、租屋市場透明化及社會住宅建設等，目前「中雅安居」、「建功安居」等社宅工程正積極進行中。在通勤方面，新竹市攜手桃園市、新竹縣及苗栗縣推動「桃竹竹苗通勤月票」，有效降低跨縣市通勤成本；同時加碼提供設籍新竹市青年每年6000元租屋補貼，協助青年「住得起、回得來、留下來」。對於外界形容新竹為「美食沙漠」，邱臣遠強調，新竹市今年共有7家在地餐廳入選《臺灣米其林指南2025》必比登推薦，包括「貓的堅持」、「東門米粉攤」、「菜園」、「禾日香」、「九添福牛肉麵館」、「弄味小廚」及「原味鴨肉麵」，在在展現在地飲食實力。此外，文化局也推動古蹟活化促參案，如「新竹州警務部部長官舍」引進「132糧倉（分子料理）」、「南大路警察宿舍」則由日本料理名店「燈燈庵Tou Tou An」進駐。東門市場也多元國際美食，持續豐富城市的餐飲文化。邱臣遠指出，市府近期啟動「雙城計畫」，串聯巨城與舊城區，在護城河沿岸舉辦為期3個月的「竹風好市集」活動，自新竹火車站延伸至東門城，形成美食與觀光廊帶，不僅成為年輕族群與市民休憩的新亮點，更活絡在地商圈。目前適逢聖誕節期間，護城河周邊設有市集、光環境與光雕展演，串聯東門城及府後街觀光動線，邀請市民與遊客一同走入舊城，感受新竹嶄新的城市魅力。（新竹市政府 廣告）