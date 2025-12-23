我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林珈安（右）傳和孫芸芸弟弟孫智宏（左圖右）交往。（圖／翻攝自IG@_______lyla_______、@aimeeyunyunsun）

35歲女星林珈安（舊藝名：萊菈）過去曾是女團Roomie，2018年和設計師老公Freddy結婚，生下2子，外型一直保持非常亮麗的她，今（23）日被爆出7年婚斷，新歡是孫芸芸胞弟孫智宏。根據《CTWANT》報導，林珈安似乎已經和設計師老公離婚，年中開始在社群平台上和孫芸芸的胞弟孫智宏頻繁互動，林珈安也不避嫌，在IG多次PO出孫智宏愛犬的照片，還有刺青、背影等等。另外，還有網友在11月時於美國洛杉磯看到孫智宏和林珈安出雙入對。林珈安出身女團Roomie，成員有林采欣（貝貝）、凱悌、陳玫希（米非）、安柏兒，團體解散後各自發展。林珈安過去曾和彭于晏傳緋聞，還與孫其君拍攝《軍官．情人》時假戲真做。孫智宏的情史也相當豐富，出身豪門的他，有孫瑩瑩、孫芸芸2個姊姊，在美國曾有一段婚姻，後來和服飾大亨張富山的女兒張齣予交往2年，雖然在2016年時求婚成功，但最後仍分手收場。不僅如此，孫智宏還和陳冠希的前女友洪以安、加拿大華裔小姐徐京晶、富家千金Aimee Su傳出戀情。