▲跑者品嘗當地特色美食。（圖／高市府運發局提供）

▲三代傳承的橋頭「太成肉包」推出2026高富馬限定版肉包。（圖／高市府運發局提供）

由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的「2026高雄富邦馬拉松」(以下簡稱高富馬)將於明（2026）年1月10日至11日熱鬧登場。2026高富馬不僅延續多年來賽事盛況，更將以精彩升級的沿途補給美食吸引全國跑者目光，共規劃17個特色補給站。運動發展局局長侯尊堯表示，此屆補給新增橋頭肉包、岡山羊肉和藍帶可頌等，具地方代表性和限定特色，要讓參賽者征服賽道同時，也能大啖高雄美食。2026高富馬賽道往北延伸至橋頭、梓官、岡山與彌陀，沿途穿梭高雄都會公園、漯底山自然公園、南寮漁港與蚵仔寮漁港，補給站搭配在地美食小吃全面升級。除了繼續推出香味四溢的烤香腸、炸魷魚、地瓜球等夜市美食補給站，深受跑者喜愛的滿滿海味烏魚子、香氣濃郁的旗山香蕉蛋糕等高雄特色小吃也不缺席。此外，還準備了首次延伸的北高雄行政區特色在地美食，要讓跑者「跑過高雄、吃遍高雄」。北高雄初登場的經典美味包括岡山區公所設置的私補站，推出被譽為「岡山三寶」的羊肉爐、龍眼蜜與豆瓣醬，還有以法式甜點聞名的岡山名店「WOW的店」也加入行列，提供跑者香氣四溢的藍帶可頌。此外，創立近90年、歷經三代的橋頭「太成肉包」，特別為2026高富馬調配出粉橘色限定肉包。另外，還有彌陀區虱目魚丸的鮮甜滋味，屆時將讓跑者品嚐到不同行政區的特色美食。運發局局長侯尊堯表示，跑者在馬拉松賽程中，能飽覽高雄山海河港多元城市風貌，也能收藏在地美食地圖，感受高雄的澎拜款待。本屆賽事特別規劃17站特色補給站，透過港都熱情的人情味、結合最具代表性特色美食，為選手補充體力與熱情，期待跑者跑到終點還嘴角留香。更多運發局及高富馬資訊，請上「運發局臉書」及「高雄富邦馬拉松臉書」查詢。