基隆市安樂區某社區日前接連發生熱水器竊案！ 1日中午起，多位民眾因家中突然沒有熱水可用，出門察看才驚覺安裝在戶外牆掛的熱水器遭人強行拆走，至少6戶人受害。基隆市警方接獲報案後立即成立專案小組，經調閱監視器後發現，竊賊是一名48歲的林姓男子， 3日晚間上門將他逮捕到案，警詢後依竊盜罪嫌將林男移送法辦。事發在1月1號，基隆市安樂區某社區接連傳出熱水器失竊案，警方獲報後成立專案小組，經調閱監視器後發現，一名48歲林姓男子鑽入巷內鎖定目標後，先是關閉連接天然瓦斯的管線分泵開關，隨後利用利刃切斷銜接的塑膠軟管，強行拆卸懸掛在牆面上的熱水器，短時間內偷走6台，而整套作案手法相當熟練。警方以車追人鎖定林男身分後，隨即向法院聲請拘票及搜索票展開行動，就在3日晚間9點，警方前往林男住處成功將其逮捕歸案，警詢後依涉犯竊盜罪嫌移送法辦，這起引發社區恐慌的連環竊案暫時告一段落。