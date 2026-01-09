我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市、台中市與高雄市陸續宣布，公立國中國小學生營養午餐免費，不過台南市長黃偉哲被問到是否跟進時，卻反批台南財政條件與北部縣市差距明顯，北部縣市用這樣方式炫富，造成其他縣市困擾。對此國民黨台北市議員游淑慧嗆黃偉哲，講這種話真是最爛最爛的政客和首長，「他完全不能理解台北市生育、養育和教育孩子的成本有多高、有多難？」游淑慧說台北市的房價、物價、托兒所、幼兒園這些費用和台南相比差多少？黃偉哲是有多無知？台北市的年輕爸媽已經很辛苦了，市政府只是幫爸媽減輕一頓午餐的負擔，就要被黃偉哲講成炫富？揮霍？就一餐給孩子的營養午餐，20億不到的預算，相較幾千億給美國軍購，孩子不值得嗎？游淑慧說，跟不跟進是每個縣市長的權力，這是首長資源如何分配的選擇。唯一考量的原因只有一個：那就是，市長覺得錢花在哪裡值得？她批黃，不願做就抹黑做事的人。