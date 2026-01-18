立可白（或稱修正液）是台灣人常用的文具用品之一，其主要用途在於能塗抹透明顏料遮蓋錯誤，但一般人使用都會搖晃瓶身、待發出聲音後才會開始使用。對此，擁有80年歷史的日本老牌文具商「日本飛龍牌（Pentel）」、香港科學教科書《雅集科學新世紀》解釋，立可白搖晃發出的聲音來源，正是裡頭含有的小鋼珠，讓底部液體可以攪拌均勻，使用時也會更加方便好用。
立可白搖晃為何有聲音？官方揭密真相「神秘小鋼珠」超貼心
有網友過去在Threads分享立可白的冷知識，表示小時候要使用立可白前，一定會先搖兩下發出「喀啦喀啦」的聲音，透露裡頭其實藏有小鋼珠，可以讓顏料搖均勻，使用起來才不卡夠白，大讚「原來以前每天用的立可白這麼用心」。
事實上，創立於1946年的日本老牌文具製造商「日本飛龍牌（Pentel）」，曾在社群平台X（原Twitter）介紹立可白冷知識，日本飛龍牌說明，多數人使用立可白前會習慣性地搖個幾下，這時立可白內部便會發出聲響，據說是能讓液體更好擠、更好使用。
日本飛龍證實該說法，進一步解釋背後原理，透露立可白瓶身若長期靜置，底部將會沉澱，為了解決這個問題，廠商便在裡面放了一顆圓形鋼珠，使用者只要搖晃瓶身，鋼珠就能讓底部攪拌均勻，使用時也會更加方便。
立可白聲音來源是它！教科書公布用途超重要
香港科學教科書系列《雅集科學新世紀》（Aristo Science for the New Century），過去在YouTube頻道中，便有針對「搖晃立可白的聲音從何而來？」一問題進行解釋，影片中還實際將立可白割開拆解，揭開立可白搖晃聲音來源的真面目。從畫面中可見，若是長方形包裝的立可白，裡面裝有細長版的圓形柱體鋼珠，若是瓶裝版本，裡面則有2顆圓形小鋼珠。
影片中解釋，立可白以二氧化鈦當作主要成分，加入溶劑後和粉狀末的二氧化鈦混合變成白色液體，最後加入壓克力樹脂當作凝固劑，塗抹時可以黏在紙張上，但瓶裝長時間閒置會令二氧化鈦慢慢沉澱，和上層溶劑呈現分離狀態，為解決該問題，使用前都得搖晃瓶身，鋼珠就是攪拌器，即可快速讓二氧化鈦和溶劑融合。
立可白冷知識！紅藍包裝、蓋子圓圈、瓶身三角形都有用途
除了聲音以外，立可白在設計上還有許多小巧思，像是立可白蓋子內側其實藏有圓形的凹凸設計，當修正液筆尖卡滿乾掉的立可白時，即可使用蓋子上「凹凸設計」的部分，其正是拿來刮去筆尖上乾掉的立可白，但多數人並沒有注意到它的用途，導致不少使用者不是拿衛生紙擦掉，就是直接利用指甲摳掉。
香港文具製造商「香港飛龍（Pentel）」分享，立可白包裝有「紅色、藍色」區分，但兩者在功能上皆相同，都擁有速乾功能，包裝內的液體皆相同，主要是為了讓使用者在包裝上有更多顏色可以選擇，才推出兩款包裝。
在紅色包裝的立可白上，可在中間處發現「三角形」印記，小編表示會多出三角形記號，主要是因紅色容器外型如同眼藥水，為了幫助視障人士分辨兩者，因此加上三角形印記，避免誤用發生危險，讓一票人大長知識。
資料來源：日本飛龍牌Pentel、雅集科學新世紀、香港飛龍Pentel
