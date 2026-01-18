我是廣告 請繼續往下閱讀

立可白搖晃為何有聲音？官方揭密真相「神秘小鋼珠」超貼心

小時候要使用立可白前，一定會先搖兩下發出「喀啦喀啦」的聲音，透露裡頭其實藏有小鋼珠，可以讓顏料搖均勻，使用起來才不卡夠白

▲許多人使用立可白前，一定會習慣性地搖晃個幾下，發出聲音之後才會開始使用。（圖／Threads@pentelhongkong）

立可白瓶身若長期靜置，底部將會沉澱，為了解決這個問題，廠商便在裡面放了一顆圓形鋼珠，使用者只要搖晃瓶身，鋼珠就能讓底部攪拌均勻，使用時也會更加方便

▲立可白瓶身若長期靜置，底部將會沉澱，為了解決這個問題，廠商便在裡面放了一顆圓形鋼珠，使用者只要搖晃瓶身，鋼珠就能讓底部攪拌均勻。（圖／爆廢公社臉書）

立可白聲音來源是它！教科書公布用途超重要

但瓶裝長時間閒置會令二氧化鈦慢慢沉澱，和上層溶劑呈現分離狀態，為解決該問題，使用前都得搖晃瓶身，鋼珠就是攪拌器，即可快速讓二氧化鈦和溶劑融合。

▲實際割開立可白，長方形版本內部裝有細長版的圓形柱體鋼珠，若是瓶裝版本，裡面則有2顆圓形小鋼珠。（圖／AristoScience YouTube）

立可白冷知識！紅藍包裝、蓋子圓圈、瓶身三角形都有用途

當修正液筆尖卡滿乾掉的立可白時，即可使用蓋子上「凹凸設計」的部分，其正是拿來刮去筆尖上乾掉的立可白

▲若當修正液筆尖卡滿乾掉的立可白時，蓋子上的「凹凸設計」部分，其實就是拿來刮去筆尖上乾掉的立可白。（圖／X@pentel_lulu）

▲紅色包裝的立可白設計三角形標誌，是因紅色容器外型如同眼藥水，旨在幫助視障人士分辨兩者。（圖／Threads@pentelhongkong）

立可白包裝有「紅色、藍色」區分，但兩者在功能上皆相同，都擁有速乾功能，包裝內的液體皆相同

在紅色包裝的立可白上，可在中間處發現「三角形」印記，小編表示會多出三角形記號，主要是因紅色容器外型如同眼藥水