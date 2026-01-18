手搖飲料界模範生50嵐，提供「免費加料」隱藏優惠不是秘密。沒想到，竟然因為料太多讓人吃不消？社群Threads上網友發問：「想知道50嵐的珍珠一次會放多少」，想知道「可以請店家少放一點嗎」，連Dcard上也有人討論50嵐珍珠量近半杯實在太多。釣出50嵐小編親揭「配料比例」，表示「北區大杯700cc、料佔200cc，中杯500cc、料佔140cc」，分享「料少」、「少珍」點餐秘訣。
50嵐珍奶料太多吃不消！小編親揭「配料比例」放多少
社群Threads上有網友發問：「想知道50嵐的珍珠一次會放多少」，想知道「可以請店家少放一點嗎」，直呼「快要半杯好像有點多餒」；連Dcard上也有「50嵐珍珠量近半杯實在太多」的討論。
文章一出，不少網友認同「我也覺得五十嵐料太多🤣」，還有人笑稱「50嵐就是阿嬤，怕人家吃不飽」，認為「其他飲料店都給的差不多 沒有50嵐這麼誇張」、「太多吃起來很累」。
釣出50嵐小編親揭「配料比例」，表示「北區大杯700cc、料佔200cc，中杯500cc、料佔140cc」，官方認證「料少就是直接少一半！」
珍珠、波霸太多飲料變很甜！內行人「料少、少珍」點餐秘訣曝
其中，不少人認為，因為珍珠、波霸這類配料本身已經有帶甜度，料放太多時容易讓手搖飲料喝起來太甜。內行人便分享「料少」、「少珍」關鍵字的點餐秘訣，還有人分享「我要鋪底就好」的說法，讓店員只加「最下層的那一咪咪」的份量。
50嵐「免費加料」隱藏優惠！咀嚼控必知
早已不是秘密的50嵐「免費加料」隱藏優惠，官方小編曾認證：「除了純茶類飲品，50嵐的其他飲料都可以『免費加料』，包括珍珠、波霸、燕麥、椰果都是可選的配料，不會多收錢。」
不過要注意的是，紅茶、綠茶、四季青茶、烏龍茶等單茶「加料要加錢」喔！中杯加5元、大杯加10元；已經有料的飲料，像是「四季珍波椰」，如果想要再料多一點，要說：「料多一匙」加10元；配料可以混珠、可以珍椰、可以波椰。
資料來源：50嵐、Threads、Dcard
50嵐「免費加料」隱藏優惠！咀嚼控必知
