備受全球矚目的極限運動盛事——攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101大樓，原定於24日進行，但因天候因素已由Netflix宣布延後至周日（25日）晚間進行全球直播。隨著這場生死挑戰逼近，這位現年40歲「攀岩大神」的成長足跡也再度曝光。霍諾德是在沙加緬度當地Granite Arch岩館開始攀岩生涯，岩館教練卡明斯（Brogan Cummings）透露霍諾德當時就展現驚人毅力和攀登天賦，甚至曾蒙眼爬上一面35英尺（約10.6公尺）高的岩牆。
曾騎單車去岩館 蒙眼攀爬35英尺高牆
霍諾德出生於沙加緬度，自幼就在當地的Granite Arch攀岩中心磨練技巧。岩館教練卡明斯接受CBS訪問時回憶道，青少年時期的霍諾德非常有毅力，經常騎著腳踏車來到岩館練習，並加入了競技隊。當時最讓當地人震驚的舉動，莫過於他曾「蒙住雙眼」攀上一面35英尺高的岩牆。
曾與他一同訓練的朋友布萊德利（Valerie Bradley）形容，當年的霍諾德看起來就是個「瘦弱、手腳細長」的孩子，完全想不到他後來會展現出如此驚人的力量與才華。雖然當時的經理梅德福（Vaughn Medford）曾對小霍諾德評價「沒什麼特別」，但霍諾德在2009年後職業生涯開始起飛，展現出對攀登的無比專注。
自曝擁有「不恐慌」的天賦
霍諾德最廣為人知的成就，是在2018年奧斯卡紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》中，成為史上首位不攜帶任何繩索與安全裝備、徒手征服酋長岩（El Capitan）的人。
談到支撐他進行這些高風險挑戰的心態，霍諾德在早期接受《沙加緬度蜜蜂報》採訪時就曾透露：「你不僅要在自由攀登時具備心理控制力，還得在時速40英里的強風吹襲、心臟狂跳時告訴自己：『深呼吸，我在一個快樂的地方。』如果說我真的有什麼天賦，那就是我擁有那種『不會恐慌』的能力。」
計算後的風險 為101挑戰做好萬全準備
如今已是兩個孩子父親的霍諾德，此次挑戰101大樓將獲得六位數美元的酬勞。雖然妻子對他可能面臨的危險感到不安，但霍諾德強調他的準備工作從未鬆懈。他告訴《紐約時報》：「我從來不想死，這就是為什麼我投入如此巨大的精力進行準備與訓練。」
這場挑戰被攀岩界稱為「城市建築攀登（Buildering）」。霍諾德的老隊友與現任岩館教練們紛紛表示，霍諾德每一分、每一秒的風險都是經過精密計算的。大家正屏息以待，看這位從沙加緬度走出的奇才，如何再次改寫人類極限。
沙加緬度蜜蜂報、CBS
