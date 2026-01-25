我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德攀登台北101挑戰順利成功。（圖／記者葉政勳攝）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德1月24日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

40歲美國極限攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），在今（25）日上午9點開始徒手、無防護攀登台北101，並在10點31分登頂，完成這項歷史性的大挑戰。不過有眼尖觀眾發現，霍諾德在爬到91樓以上的圓球處時，竟直接解放雙手，只用腳勾著大樓，讓大家都超驚訝又驚嚇，直呼「太強了」。霍諾德成功徒手攻頂台北101，直接創下紀錄，外界也再度佩服他的淡定態度。不過有眼尖觀眾發現，霍諾德在爬到91樓以上的圓球處時，竟然把手放開，僅用腳勾住大樓，然後淡定的把手伸向後方小包包，抹一抹粉，繼續往上，驚險畫面讓眾人驚呼聲連連，不過對霍諾德本人似乎只是小菜一碟，從從容容、游刃有餘的繼續向上爬，並在10點31分時攻頂，還在上面自拍。霍諾德在歷經1小時31分左右後，成功攀至台北101最高處，態度從容站在避雷針旁邊，他環顧四週，不久從口袋中拿出手機，舉起手自拍，留下經典的歷史畫面，讓現場以及看直播的觀眾都為他喝采。然而，霍諾德這回挑戰徒手攀登台北101成功，又寫下攀登歷史新頁，成為繼法國蜘蛛人亞倫．羅伯特（Alain Robert）後，第二位登頂台北101的人、也是第一位徒手攀登攻頂台北101的挑戰者。