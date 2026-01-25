美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午9點正式挑戰徒手攀登台北101大樓，並於上午10時30分左右成功登頂508公尺高的台北101大樓，寫下徒手攀岩的歷史新頁，吸引國內外媒體關注，美國有線電視新聞網（CNN）更在首頁以不斷更新的方式進行即時報導。
現年40歲的霍諾德（Alex Honnold）以無繩索、無安全裝備的「自由獨攀」聞名，曾經攀爬過酋長岩等，此次挑戰台北101，再度吸引國際媒體目光。
CNN透過官網首頁即時更新，在霍諾德登頂台北101後，隨即報導「他是第一位以無繩索方式，獨自攀登至1667英尺高、這棟全球最高摩天大樓之一的人。」
在即時更新頁面中，CNN也介紹了霍諾德的壯舉，他曾於2017年在未使用任何安全裝備的情況下，成功徒手攀登高約3000英尺（914.4公尺）的美國優勝美地國家公園「酋長岩」（El Capitan）。
CNN也公開了過去霍諾德受訪的片段，當時他直言攀登台北101大樓「很安全」，並表示：「這與我作為一名職業攀岩者在日常生活中所做的事情並沒有太大區別。」霍諾德在訪談中解釋：「安全是透過準備、訓練和演練來保障的。我作為一名職業登山者，花了30年時間練習這類事情。」
這次霍諾德攀登台北101大樓，不僅台灣媒體大陣仗出動，現場也聚集了許多民眾為霍諾德聲援。
