今艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101成功，91分鐘完全登頂、制霸台北市高空。《NOWNEWS今日新聞》記者在信義廣場有Netflix大螢幕轉播區，一同感受民眾隨神人攀爬而心情起伏，最後91樓以上的圓球處，霍諾德冷不防一個解放雙手、用腳勾住台北101大樓！當場嚇得外國人竟然講中文：「That’s斜斜的！」但台灣人則驚呼「oh my god！」令人莞爾。
霍諾德徒手攀爬台北101！吸引現場：「全民直播」追進度
《NOWNEWS今日新聞》記者約10點前轉戰至信義廣場Netflix大螢幕轉播區，霍諾德的一舉一動都吸引現場民眾彷彿「全民直播」，口中忍不住碎念神人攀登進度，每上完整一斗的平台就有人歡呼鼓掌。
連他坐在平台上喝水、打不開蓋子等舉動，都讓大家討論連連「他不怕高、怕濕」、「你有沒有看到」；現場民眾還熱情討論「我覺得那個岩石（美國酋長岩）比較難爬吧？因為101都有階梯的感覺」。
特別的是，民眾的眼神會不斷在直播大螢幕與台北101大樓間流轉，一看到精彩環節，就想親眼確認看看他現在到哪個階段了。還急得想跟親友分享：「啊我網路不好，都傳不出去」。好天氣太陽直曬，也讓不少民眾直喊熱，外套、背心脱了兩層，也捨不得離開現場。
霍諾德放手！用腳倒掛台北101 外國人嚇到講中文：That’s斜斜的
後來霍諾德轉至大樓南面攀爬，即使現場肉眼也幾乎看不到大樓頂端，還是吸引民眾頻頻舉起手機邊拍攝直呼「好厲害喔」。看到直播畫面中俯拍台北101，還有人苦笑說：「嗚喔！有點頭暈欸」，讓人有機會感受霍諾德的第一視角。
爬完「竹節塔身」8個「斗」型結構後，有電視台記者現場連線播報，民眾還小小讚聲：「其實就聽她幫我們介紹就好了，她都查過了」。
隨著挺進最後頂層，大家也邊期待邊緊張地不斷踮腳、拍手讚嘆「哇啊」聲不斷，時刻心情起伏有夠大；最後91樓以上的圓球處，霍諾德冷不防一個解放雙手、用腳勾住台北101大樓！嚇得現場眾人此起彼落尖叫聲不斷。
《NOWNEWS今日新聞》記者觀察到有趣的是，多位台灣人不小心吼出聲：「oh my god！oh my god」，沒想到外國人倒是被嚇得竟然講出中文：「That’s斜斜的！」令人莞爾。
隨著鏡頭畫面來到最後頂端時，民眾還忍不住說：「哇！根本沒看過這裡長這樣」、「哇俯瞰大巨蛋耶」；最後總算見證艾力克斯霍諾德徒手攀爬台北101成功，91分鐘完全登頂、制霸台北市高空。
登頂後霍諾德以吊掛垂降方式回到平台，也讓粉絲認同「完成挑戰後就不用冒任何風險了。」不過隨即有位媽媽一邊伸展身體邊開玩笑表示：「復健中心人潮要爆掉了，都是脖子痠、手痠的人要去看醫生」。
資料來源：Alex Honnold、台北101
