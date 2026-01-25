當場嚇得外國人竟然講中文：「That’s斜斜的！」但台灣人則驚呼「oh my god！」令人莞爾。

霍諾德徒手攀爬台北101！吸引現場：「全民直播」追進度

▲霍諾德今挑戰徒手攀爬台北101大樓，真的沒有安全繩，他還轉身向地面觀眾打招呼，跟在上班的員工玩自拍。（圖／記者蕭涵云攝）

霍諾德放手！用腳倒掛台北101 外國人嚇到講中文：That’s斜斜的

《NOWNEWS今日新聞》記者觀察到有趣的是，多位台灣人不小心吼出聲：「oh my god！oh my god」，沒想到外國人倒是被嚇得竟然講出中文：「That’s斜斜的！」令人莞爾。