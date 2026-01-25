我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德稍早攻克台北101大樓時，77樓附近的 Google 台灣總部辦公室擠滿手舉標語。（圖／翻攝自Netflix）

▲在超過1小時30分後，霍諾德來到最具挑戰性的頂端塔尖，以極高難度的懸吊動作進行最後衝刺，摔角手賽特·羅林斯（Seth Rollins）鼓勵他：「you’re in this endgame now！」（圖／翻攝自Netflix轉播）

▲霍諾德攀登台北101挑戰順利成功！在攀登第91分鐘時正式攻頂，摸到101避雷針了。（圖／記者葉政勳攝）

▲霍諾德攀登上台北101，俯瞰台北市景致。（圖／翻攝自Netflix轉播）

隨著Netflix全球直播落下帷幕，40歲的傳奇運動員艾力克斯·霍諾德（AlexHonnold）正式成為史上首位徒手攀登台灣地標——台北101的人類，同時刷新了史上最大規模城市徒手攀登的紀錄。在耗時1小時31分34秒的過程中，全世界目睹了他如何在沒有任何安全繩索的情況下，征服這座1667英尺高的摩天大樓。他完成了他一直想要達成的徒手攀登摩天大樓夢。雖然這次直播引起外界質疑，但我們也能說：每一次無保護攀岩事實上都伴隨著這些負面聲音，為什麼要這樣做？為什麼不做保護措施？為什麼堅持獨自一人，而答案似乎就還是要回到喬治·馬洛里（George Mallory）那句：「因為它就在那裡。」（Because it's there.）回答這個問題的過程，就是冒險的意義。本次挑戰名為《摩天大樓現場》（SkyscraperLive），因天氣因素延後一天至24日進行。攀爬中最令人印象深刻的時刻，是霍諾德攀越外牆上10座抽象的鋼製「龍形」結構。他在經過龍形飾物時，甚至試圖透過窗戶與裡面的小朋友擊掌，儘管孩子們正忙著用手機捕捉他的身影，讓他開玩笑地對麥克風說：「現在的孩子啊（只顧著拍）。」當他最終翻過最後一道鋼製邊緣抵達101塔尖時，霍諾德）顯得有些疲憊但極度興奮：「最後這段非常耗體力，我的手臂真的開始累了。」美國體育分析員麥卡菲（Pat McAfee）感嘆這句話讓霍諾德終於看起來有點像人，後者在稍早之前發了社群，直言「霍諾德可能真的是蜘蛛人。霍諾德有一種特別的氣質，站在塔頂環顧台北市景，並從口袋掏出手機留下了歷史性的自拍。他不斷和周邊互動，並沒有忽視那些歡呼聲和在建築物內出現的「驚喜」，但又非常專注，沒有讓這些影響到自己攀登，就如同他在自述自身特質時所說的那樣，他擁有一種無時無刻都能保持冷靜的性格。根據報導，這次霍諾德攀登可能可以得到「6位數美元」的酬勞，這一點他和官方都沒有證實。不過從整個徒手攀登活動接受現場直播，它就已經成為了一次商業活動，更像是特技表演，而不是純粹的自我實踐。過去，Reddit上熱衷於討論瑞士登山家斯特克（Ueli Steck）和霍諾德誰是更好的極限運動員，當時就有一種論點指出，霍諾德得到的曝光率更多，引此在這種論述中佔盡優勢。霍諾德確實不同於過去我們看到的極限運動家，雖然如今有許多人已經透過YouTube或Red Bull的影片在社群上小有名氣，但探勘性登山、無保護攀岩、翼裝飛行、花式滑板、花式單車、跑酷、低空跳傘等等仍是小眾。像是霍諾德這樣在世界知名，甚至今天攀爬101受到全球矚目的終究是少數。這次活動如此之多的爭議在於：它不是一次單純的冥想式的攀岩沉思，它更像是一次攀登摩登大樓的商業表演，既然如此那為什麼仍堅持無保護攀登呢？如果拿下了這些自我對話的意義，是否仍有必要堅持用「徒手攀岩」爬上101？然而，在啟登後91分鐘，霍諾德安然無恙地站上塔頂，他證明自己可以承擔這一份風險，沒有讓妻子失去丈夫、沒有讓孩子失去父親。就算那些爭議和批評永遠不會停止，他也堅持在未來每一次攀岩／攀登中採取這種方式上攀。許多人疑惑，對於這位征服過酋長岩的頂尖高手而言，為何要跨足都市建築？《戶外雜誌》（Outside Magazine）品牌總監艾比蓋兒·懷斯（Abigail Wise）在賽後回憶起15年前與霍諾德的一段對話。當時懷斯還只是個研究生，霍諾德剛在主流媒體露面。懷斯詢問他關於初次徒手攀爬的感受，霍諾德在電子郵件中寫道：「每當你做一件全新的事情時，那種感覺是非常令人振奮的。我不知道那是什麽感覺，只知道我能爬上去。」15年後，儘管他已獲奧斯卡獎、成家立業，那份單純的挑戰精神依然未變。在攀爬101前，霍諾德直白地表示：「我一直想去爬那些我所能爬的最酷的東西。」以他本次攀爬耗時91分鐘計算，他在牆上每移動一秒鐘，最高價值可達新台幣5711元。然而，對這位15年前就開始挑戰極限的攀岩者來說，那份站在世界之巔的「振奮感」，或許才是支撐他徒手抓握101玻璃鋼架的真正動力。霍諾德的妻子桑妮·麥坎德利斯（Sanni McCandless）在場邊平靜地說：「他正在做他熱愛的事情，我只想保持冷靜並享受這一刻。」是阿，因為喜愛所以去做，「為什麼你要去爬聖母峰？ 」「因為山就在那裡。 」小時候喜歡爬牆，家長總是罵，他們擔心我受怕，怕孩子受到危險，這些關心都可以理解，但對於那個年紀人來說，你不讓他試試看，他永遠都不會滿意的。「為什麼要去河裡游泳？不是去游泳池？」因為何就在這裡。一座壯麗的高山就在那裡，我們如何能忍住不去爬他呢？