台灣旅美球星鄭宗哲昨（28）日結束與2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊的集訓，準備返美備戰新球季春訓，今（29）日傳出好消息，華盛頓國民隊宣布從讓渡名單中挑走鄭宗哲，美媒《Newsweek》指出，鄭宗哲能夠穩定國民隊的防守戰力，亦符合球隊年輕化的政策。
鄭宗哲休賽季遭到3度DFA 今轉戰國民隊
鄭宗哲休賽季被匹茲堡海盜隊移出40人名單，生涯首度遭到DFA，中華隊開訓前1週被坦帕灣光芒隊撿走，卻因球隊戰力調整，再度遭到DFA，紐約大都會隊隨後從讓渡名單中撿走他，結果不到1週，鄭宗哲第3度被指定讓渡。
鄭宗哲在去年4月完成大聯盟初登場後，留下7打數無安打、3次三振的紀錄，去年剩餘賽季皆效力於海盜隊3A球隊。在3A的107場比賽中，鄭宗哲的打擊三圍為.209/.307/.271，並在25次盜壘嘗試中成功18次。他在海盜3A擔任游擊手的70場比賽中僅發生6次失誤。
鄭宗哲符合國民隊補強方向 美媒：「重建、守備深度」
美媒《Newsweek》報導，重建中的國民隊從網羅了鄭宗哲，為去年缺乏穩定防守的位置增添戰力，加上鄭宗哲僅24歲，國民隊繼續其休賽季的年輕化政策，為了網羅鄭宗哲，國民隊將左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）DFA（指定讓渡）。
《Newsweek》指出，國民隊目前正處於新任棒球事務總裁托波尼（Paul Toboni）領導的重建期。上週，他們將王牌投手高爾（MacKenzie Gore）交易至德州遊騎兵隊，換回5名新秀，分別是農場排名第5的游擊手費恩（Gavin Fien）、排名第11的投手羅莎里奧（Alejandro Rosario）、排名第12的內野手費茲傑羅（ Devin Fitz-Gerald）、排名第17的外野手卡布瑞拉（Yeremy Cabrera）以及排名第24的一壘手兼外野手歐提茲（Abimelec Ortiz）。
《Newsweek》認為，能兼守三壘的鄭宗哲不會阻礙費恩升上大聯盟，但他將為國民隊提供可靠的防守，去年國民隊的先發游擊手艾布拉姆斯（CJ Abrams）以 22 次失誤位居大聯盟第二。至於遭DFA的皮爾金頓現年28歲，在大聯盟生涯48場比賽中，戰績為3勝2敗，防禦率3.97。去年他在國民隊牛棚出賽32場，戰績2勝0敗，防禦率4.45，在28.1局內投出34次三振。
