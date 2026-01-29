我是廣告 請繼續往下閱讀

運動家隊今（29）日正式公告2026年大聯盟春訓受邀名單，在31位非40人名單的選手中，年僅20歲的台灣新星林維恩赫然在列，顯見球團對這名左投的高度重視。屆時他將與已名列40人名單的學長莊陳仲敖齊聚大聯盟春訓，這不僅是近年來少見的台灣組合在美職春訓同框，也是林維恩旅美生涯的重要里程碑。畢業於平鎮高中的林維恩，自2024年以135萬美金簽約金加盟運動家後，成長速度飛快。2025年是他旅美實戰的第一個賽季，他卻展現出與年齡不符的宰制力，橫跨1A、高階1A並直升2A。整季下來，林維恩出賽26場，在87局的投球中狂飆117次三振，平均每9局可送出12.1次三振（K/9值），被打擊率僅2成17。除了林維恩外，25歲的右投莊陳仲敖則是運動家40人名單內的重點戰力。去年他在2A扛起先發輪值重任，單季投球局數（145.2局）與三振數（145次）皆創下個人職業生涯新高，防禦率4.08展現極佳的續航力。兩名台灣新生代強投在春訓營的競爭環境相當激烈，運動家此次受邀名單共計31人，其中包含百大新秀第4名的弗里斯（Leo De Vries）、第41名的左投阿諾德（Jamie Arnold）及第51名的右投詹普（Gage Jump）等多名頂級大物。林維恩與莊陳仲敖能否發揮「左右護法」的實力，在熱身賽爭取到開季更高層級、甚至是登上最高殿堂的機會，將是台灣球迷今年春訓關注的焦點。