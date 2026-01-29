如果你的演算法曾被一位抱著吉他、笑起來古靈精怪，每支影片只有1分鐘的女孩佔據，那你一定認識「163braces」。本名吳朵雲的她，憑藉著疫情期間隨興上傳翻唱影片爆紅，坐擁5千萬點閱與跨國粉絲。在總是掛著燦爛笑容、被網友封為「國民老婆」的臉龐下，坐下來受訪的163braces，卻有令人意外的一面，她表示，自己是個熱愛動漫勝過真人、會用牙線紓壓，且隨時都在焦慮自己跟不上的2D靈魂，也認為世界缺少按下暫停鍵的能力。
名字也是隨便取的，「因為要發 YouTube 想要英文名，但我沒有。我身高163、戴著牙套（braces），就變成163braces。」沒有精心策劃的行銷，也沒有宏大的音樂夢，她坦言，當家人發現她的影片時，她第一反應不是驕傲，而是隱私被揭開的不安，「本來沒想讓媽媽知道，結果親戚都在傳，感覺怪怪的。」
她對抗焦慮的方式相當奇特，甚至有點強迫症剔牙，而且是一次用4根牙線，「我很愛洗澡、愛用肥皂，因為喜歡乾淨。在外面不能隨時洗澡，我就拿出牙線狂刮，一次可以用掉四根。」她笑說這是一種整理的儀式感，把混亂的心情像牙縫一樣清理乾淨，即便媽媽擔心她牙縫會越剔越大。
這種對細節的敏感，也體現在她的社交上。她自認擅長讀空氣，在社交場合能表現得如魚得水，但內心其實在耗電，「我可以表現得很好，但心裡覺得很累。人一多，我就會擔心是不是沒照顧到誰的情緒。」
「我就像一艘小船困在海裡，一望無際，沒辦法求救，只能等著有人來推我一把。」她把負面情緒包裝在輕快的日系旋律裡，就像她的人一樣，把焦慮藏在古靈精怪的笑容背後。這或許也是她與交往六年的同門音樂人男友（兼師兄）能並肩同行的原因，在創作的路上，他們理解彼此的頻率。
「我覺得真人演戲好『假』，但我會覺得初音未來是活的！」吳朵雲多，她只要有足夠的手搖飲，可以整天不出門，窩在房間看漫畫《海賊王》。對於必須在舞台上展現肢體動作，她坦言是目前最大的魔王，「我從小就是靜態的，畫畫、看漫畫，要我動起來真的好難。」
下次看到她在台上燦爛大笑時，別忘了，下台後的她，可能正躲在角落，拿著牙線，安靜地整理著她的小宇宙。
163braces海螺記造船計劃演唱會台北站
日期：2026/01/30（五）
時間：19:00
地點：Zepp New Taipei (新莊新北大道四段3號8樓)
售票：遠大售票系統
