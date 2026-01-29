我是廣告 請繼續往下閱讀

「龍之子」徐若熙本季轉戰日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，今（29）日在福岡舉辦加盟記者會，徐若熙表示，希望新球季保持健康，努力替球隊做出貢獻，他也喊出3年後的目標，「希望3年後的自己，可以挑戰美國大聯盟。」當日媒詢問徐若熙的興趣時，他回答「釣蝦」，同為釣魚愛好者的軟銀隊CBO城島健司眼睛一亮，「如果喜歡釣魚的話，那就是我的主場了，關於福岡釣魚的大小事，交給我吧。」徐若熙聽到後也露出招牌微笑。徐若熙表示，很開心、期待加入軟銀大家庭，「球隊給我很明確的計畫，不只看到我的優點，也告訴我很多需要加強的部分，讓我有信心會再多跟進步一點。」徐若熙說，想讓球迷看到的他，是每天都比昨天更進步，「目標是保持健康，維持第一年的賽季。」徐若熙也信心喊話，「希望3年後的自己，可以挑戰美國大聯盟。」對於王貞治與城島健司對他的期待，徐若熙說，「我會放在心中，會把自己武裝好、準備好，隨時能夠替球隊貢獻。」即將穿上象徵王牌的「18號」球衣，徐若熙直言要時刻提醒自己，「更努力成為球隊王牌，朝著這目標繼續前進。」被問到自己的武器時，徐若熙表示，「我覺得武器不只是球技，還有『無畏』的心，勇於接受任何困難挑戰。」對於日本打者的印象，徐若熙說，「以投手的角度，日本打者都很強，第二輪投球要特別注意小動作與配球，要做得更細膩。」徐若熙也說，「我會盡全力，讓大家記住我的名字。」他透露春訓期間最想與老大哥柳田悠岐交手，「因為他是最帥的！」日媒詢問徐若熙的興趣，他回答「釣蝦」，坐在徐若熙身旁的CBO城島健司眼睛一亮，同為釣魚愛好者，城島笑說，「從沒聽他提過，如果喜歡釣魚的話，那就是我的主場了，關於福岡釣魚的大小事，交給我吧。」徐若熙聽到後也露出招牌微笑。