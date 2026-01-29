我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿老將陳冠宇27日加入中華隊第一階段集訓，備戰生涯第3次的WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），身為球隊老大哥，陳冠宇在入隊的自我介紹，請學弟喊他「歐吉桑」，昨（28）日受訪時他笑說，不希望跟學弟有距離感，他透露，大部分學弟還是叫他「學長」，唯獨捕手戴培峰一上車就叫他「歐吉桑」。陳冠宇笑說，本身蠻喜歡自嘲的，「老實說看到學弟們，我就不由自主想問他們『你幾歲？』其實很多學弟我都大超過一輪。」陳冠宇透露，在樂天的時候就常叫自己「歐吉桑」，「進入中華隊集訓的球員都是每隊精英，可以跟他們一起訓練，我自嘲一下，是一個很不錯的互動，不希望因為年齡而有太遠的距離。」陳冠宇直言，希望自己能跟學弟們拉近距離，「其實很多學弟都很有禮貌，還是會叫我『冠宇學長』，唯獨（戴）培峰，因為休賽季都跟他一起訓練，所以我們還蠻熟的。他上巴士第一句話就說，『歐吉桑早安哦！』還蠻特別的，也喜歡這種氛圍。」陳冠宇表示，自己很幸運，可以一直打國家隊，「從第一次的2006年（青少棒時期）到今年，其實已經打了20年的國家隊，很驕傲自己保持身體健康，可以一直被教練們肯定。從成棒開始打到現在，如果這次有機會入選，就是第三次經典賽。覺得是一件非常不可思議的事情。」陳冠宇直言，本屆有可能是他最後一次進國家隊，「希望能好好珍惜與學弟們相處的好時光，也希望穿上這件國家隊的戰袍可以有很好的表現。」日前美國大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）曾發文盛讚陳冠宇是「越老越香」，他表示有注意到這個消息，「老實說牛棚投手是比較不會被注意到的角色。很開心、榮幸在他們的注意下有發現這件事，我很感謝，希望我可以一樣像總教練說的一樣，繼續守護球隊後防線，把最好的表現幫助球隊邁向勝利。」