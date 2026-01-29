我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，已經連續3屆預賽止步的韓國隊，今年將目標放在重返複賽。韓國職棒（KBO）今（29）日表示，若韓國隊在今年的經典賽奪冠，將發放12億韓元（約2627萬新台幣）的獎金，而8強獎金更是首次發放。此外，明年韓職也將調整球員最低年薪，由3000萬韓元（約65萬新台幣）提升至3300萬韓元（約72萬新台幣）。據《韓聯社》報導，KBO透過修訂國家代表隊營運規定，決定從今年的經典賽開始，晉級8強發放4億韓元（約875萬新台幣）、4強6億韓元（約1313萬新台幣）、亞軍8億韓元（約1751萬新台幣）、冠軍則給予12億韓元的獎金。《韓聯社》指出，經典賽過去並無8強獎金，而4強為3億、亞軍7億、冠軍則為10億韓元。獎金以最終成績為基準，僅發放一次。韓國隊在前2屆經典賽都闖進4強，第2屆更一舉奪下亞軍，寫下隊史最佳紀錄，不過自2013年起，連續3屆止步首輪。韓國隊本屆與日本隊、中華隊、澳洲隊、捷克隊同為C組，將力拚睽違17年的「複賽出線」。此外，為了改善球員待遇及強化聯賽競爭力，KBO也確定調升球員最低年薪。目前的最低年薪自2021年起為3000萬韓元，將自2027年起調升至3300萬韓元。KBO聯賽球員最低年薪從2005年的2000萬韓元開始，依序在2010年調整為2400萬、2015年2700萬、2021年調整為3000萬韓元。