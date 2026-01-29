我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）腳步臨近，中華隊的戰力補強傳來好消息。長期關注國際球員動向的美國棒球記者杜達（Jeff Duda）今（29）日在社群媒體上發文透露，目前已有6名台灣旅外投手獲得母隊同意放行，將代表中華隊出戰經典賽。其中包含20歲運動家左投林維恩，將於下週提前返美參與大聯盟春訓，他在社群分享喜悅，還寫下「日本見！」被解讀為在經典賽預賽見。根據杜達的消息指出，獲得母隊點頭參賽的投手包括旅日的徐若熙、古林睿煬與孫易磊，以及旅美的陳柏毓、林昱珉與林維恩。其中，去年底正式加盟日職軟銀鷹隊的「火球男」徐若熙，雖被列入一軍春訓名單，但球團已明確表示願意開特例支持其代表國家隊參賽。這6位投手的加入，無疑為中華隊築起一道堅實的投手防線，也讓教練團在2月份公布最終正選名單時更有餘裕進行佈局。此外，杜達也點名運動家隊的莊陳仲敖應該能參賽，他也指出，若是「龍仔」隆恩（Jonathon Long）和李灝宇可以參賽的話，中華隊將會對日本隊構成威脅。在旅美球星方面，最受矚目的莫過於運動家隊的20歲左投林維恩。運動家隊於今日公布春訓非40人受邀名單，林維恩在旅美生涯的第2年便強勢「跳級」入選，顯見球團對其高度重視。林維恩去年在小聯盟第1個完整賽季表現驚人，一路從1A升上2A，單季投出 117 次三振，K/9 值高達12.1，壓制力堪稱頂尖。此次受邀大聯盟春訓，他將與前輩莊陳仲敖齊聚，攜手競爭更高的舞台。面對這份榮譽，林維恩隨後也在個人社群平台發文分享喜悅。他除了感謝各界的關心，也表示能收到大聯盟春訓邀請感到非常開心，並透露將在下週提前赴美備戰，期許自己能在春訓營中拿出最佳表現。值得一提的是，林維恩在貼文末端特別寫下一句，「然後～我們日本見！」隨即引發球迷熱烈討論。