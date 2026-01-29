我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒衛冕軍樂天桃猿現階段洋將戰力佈局僅3人，除了威能帝（Pedro Fernandez）是續約洋投，麥斯威尼（Morgan McSweeney）、魔爾曼（Kyle Marman ）都是新洋將。據《NOWnews 今日新聞》掌握，去年因傷無緣參與台灣大賽的波賽樂（Beau Sulser），目前手肘傷勢未好轉，本季高機率報銷，目前正與桃猿球團進行相關醫療協商；對此，桃猿球團回覆，「波賽樂的狀況，本隊積極持續了解並與波賽樂投手保持溝通。」現年31歲的波賽樂去年來台發展，上半季表現不盡理想，開季前6場出賽拿下1勝5敗、防禦率7.14，一度被視為可能要「領機票」的洋將，但經過下二軍的短暫調整，波賽樂下半季判若2人，自6月17日後的10場出賽，繳出5勝2敗、防禦率2.15的好成績，被球迷形容是「波賽揚」。桃猿最終以例行賽年度第3名的資格進入到季後挑戰賽，G1不敵統一7-ELEVEn獅，桃猿在0勝2敗的絕對劣勢下，讓波賽樂於G2登板中繼，主投1.2局無失分，最終桃猿成功續命，並且將戰局延長至G4「生死戰」。桃猿將G4先發重責交給「中1日（距離前次登板僅休息1天）」的波賽樂，他主投4局失2分，無關勝敗，不過桃猿靠著林智平的追平轟、林立的超前安，逆轉擊退獅隊，挺進台灣大賽。雖然桃猿進入季後賽，但波賽樂當時卻未進入32人名單，原因是右手肘出現傷勢，必須休養2、3個月，當時受訪時，波賽樂坦言情緒很低落。但若再讓他選一次，仍會替球隊登板投球，「對我來說，棒球不是只賺錢，我是真的想要競爭，為了球隊贏球，如果我的狀況允許，我願意為球隊做任何事情，甚至丟到130球。」桃猿在去年的台灣大賽演出「下剋上」驚奇，以4勝1敗擊退衛冕軍中信兄弟。休賽季桃猿雖然留不住「左護法」魔神樂（Marcelo Martinez），但仍積極與「右護法」威能帝達成續約，雙方簽下2年複數年合約，隨後桃猿進一步簽下新洋投麥斯威尼、魔爾曼。雖然桃猿未與波賽樂、凱樂（Caleb Baragar）續約，但桃猿副領隊礒江厚綺26日受訪時表示，「第4位洋投會是很重要的戰力，所以會納入討論，以大名單的思考方式規劃。」不過《NOWnews 今日新聞》掌握，波賽樂目前傷勢並未好轉，且需要動手術，今年球季高機率會報銷，目前正與桃猿球團進行相關醫療協商；對此，桃猿球團回覆，「波賽樂的狀況，本隊積極持續了解並與波賽樂投手保持溝通。」