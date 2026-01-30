我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic 2026）即將開打，官方社群媒體也開始回顧歷屆賽事的傳奇球員，為賽事進行預熱。今（30）日官方首則貼文便點名了台灣棒球英雄「沈默的王牌」王建民，特別回顧他在2013年經典賽寫下的史詩級表現，連續12局投球無失分，這段演出至今仍被世界棒壇視為「傳奇」。而在該則貼文底下，也有韓國球迷詢問王建民當年神勇事蹟，引來老球迷回憶道：他是洋基王牌，且連兩年拿下19勝，甚至賽揚票選拿到第2名。在經典賽官方分享的精采片段中，時年33歲的王建民以精準的下沉球（Sinker）統治賽場。該屆賽事，王建民以自由球員身分披上台灣隊戰袍，分別在預賽與八強複賽扛起先發重任。預賽對戰澳洲，王建民在台中洲際球場掛帥先發，以主宰力十足的表現投滿6局無失分，幫助台灣隊以4：1取得開門紅，點燃全台棒球熱。八強複賽對戰日本，在東京巨蛋面對星光熠熠的日本武士隊，王建民再次展現「伸卡球王子」本色，再度交出6局無失分的完美答卷。儘管該場比賽台灣最終於延長賽以3：4飲恨，但王建民的統治級表現已贏得對手的高度尊重。官方對此給予極高評價，稱其為該屆賽事的傳奇之一，並標註他曾在經典賽留下12局零失分的驚人紀錄。貼文下方也引發多國球迷討論。一名韓國網友留言詢問：「林昱珉跟他誰比較強？我不認識王建民，他是大聯盟球星嗎？」此番發言引來資深老球迷熱心解答，強調王建民曾於2006、2007年在洋基隊連拿兩季19勝，並在當年賽揚獎票選高居第2，是貨真價實的「洋基傳說（Yankees Legend）」。2013年的王建民是台灣隊晉級八強、寫下史上最佳成績的核心支柱。有趣的是，時隔多年，王建民已完成從球員到教練的轉型。在即將到來的2026年經典賽中，他將以投手教練的身份，帶著當年的實戰經驗，輔佐新一代的學弟們力拼佳績。球迷紛紛感性留言：「一代回憶！現在他回來帶學弟們了」、「英雄惜英雄，希望這次能再創奇蹟」。王建民神勇的過往，無疑為即將開戰的中華隊注入了一劑強心針。